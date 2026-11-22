استقرت أسعار الذهب في مصر الأحد 22 نوفمبر 2026 دون تغيرات ملحوظة رغم التراجع العالمي. تفاصيل أسعار عيار 21 و24 والجنيه الذهب في السوق المحلية.

استقرت أسعار الذهب في مصر خلال مستهل التعاملات اليومية، وذلك في سياق يجمع بين الهدوء النسبي للمحلي والتقلبات الحادة للمحرك العالمي، حيث شهد اليوم الأحد 22 نوفمبر 2026 ثباتاً في الأسعار دون تسجيل تحركات أو تغيرات ملحوظة مقارنة بالمستويات التي أنهى بها السوق تعاملاته خلال الأسبوع السابق. وجاء هذا الثبات وسط جواً من الترقب الشديد من قبل المتداولين والمستثمرين ال مصر يين لمتابعة تحركات المعدن الأصفر في الأيام القليلة المقبلة، خاصة بعد أن دفعت موجة الهبوط الحادة التي شهدتها الأسواق العالمية الذهب لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية منذ مارس الماضي.

أسعار عيار 21 و24 في السوق المحلية

سجل سعر جرام الذهب من عيار 21، وهو النوع الأكثر تداولاً وانتشاراً في السوق المصرية، نحو 5465 جنيهاً، مع استمرار استقرار حركة البيع والشراء خلال ساعات بداية التعاملات الصباحية دون أي تقلبات فائقة في الحجم أو السعر. وفي ذات السياق، بلغ سعر جرام الذهب من عيار 24، الذي يُعد الأكثر نقاءً وتداولاً بين السبائك والمصنوعات الذهبية في السوق المحلية، نحو 6246 جنيهاً، محتفظاً بنفس مستويات نهاية الأسبوع السابق.

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تفاصيل أسعار العيارات الأخرى

فيما يخص العيارات الأقل تركيزاً، سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 4684 جنيهاً، بالتزامن مع استقرار عام لأسعار الذهب بمختلف الأعيرة في السوق المحلية مما يعكس هدوءاً في ردود فعل المشترين تجاه التقلبات السابقة. كما وصل سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 3643 جنيهاً، وسط هدوء واضح في حركة الأسعار وتشكيلات العرض خلال التعاملات الصباحية، مما يشير إلى توجس بعض المستثمرين من المضي قدماً في صفقات ضخمة حتى تتضح الصورة العامة.

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استقرار الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب في مصر عند 43720 جنيهاً، وهو رقم يعكس الثبات المباشر المتعلق بسعر جرام الذهب عيار 21 الذي يعتمد عليه بشكل أساسي في عملية تسعير الجنيه الذهب المحلي، مما جعله يعكس بدقة استقرار السوق دون مضاربات كبيرة في هذه اللحظة بالذات.

التراجع العالمي للأوقية

جاء استقرار الأسعار المحلية بعد تراجع الأوقية عالمياً بنحو 347 دولاراً خلال أسبوعين، بنسبة انخفاض بلغت 8.9%، بعدما أنهت تعاملات الأسبوع بالقرب من مستوى 3538 دولاراً، عقب تسجيل أدنى مستوى عند 3514 دولاراً، وهو المستوى الأقل منذ 4 سبتمبر 2025، وهو ما خلق تأثيراً متداخلاً مع الثبات النسبي في مصر.