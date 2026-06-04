استقرار سعر الدولار في البنوك اليوم الجمعة 5-6-2026

استمر استقرار سعر أقل دولار في البنوك اليوم الجمعة 5-6-2026؛ استقرارا من دون تغيير وذلك التوازي مع تعطل العمل في البنوك. وبلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي 51.77 جنيها للشراء و 51.87 جنيها للبيع. وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 51.80 جنيها للشراء و 51.9 جنيها للبيع في بنوك "الإسكندرية، مصر، الأهلي الكويتي، قناة السويس، سايب".

استمر استقرار سعر أقل دولار في ال بنوك اليوم الجمعة 5-6-2026؛ استقرار ا من دون تغيير وذلك التوازي مع تعطل العمل في ال بنوك . آخر تحديث لأقل سعر دولار وصل آخر تحديث لـ أقل سعر الدولار 51.67 جنيها للشراء و 51.77 جنيها للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

سعر الذهب في السعودية بآخر تحديث يسجل 742 ريالا مساء اليوم سعر الذهب يتراجع بقوة.. وخسائر عيار 21 تصل إلى 1000 جنيه سعر الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 3 يونيو 2026 في مصر إجازة البنوك وعطل البنك المركزي المصري العمل في البنوك اعتبارا من اليوم الجمعة وحتي مساء غدا السبت بمناسبة مواعيد الراحة الأسبوعية في الجهاز المصرفي. سعر الدولار اليوم وأظهرت تداولات الدولار ثباتاً من دون تغيير علي مستوي الجهاز المصرفي.

سعر الدولار في البنك المركزي بلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي 51.77 جنيها للشراء و 51.87 جنيها للبيع. أقل سعر دولار وسجل أقل سعر الدولار 51.67 جنيها للشراء و 51.77 جنيها للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني. وصل ثاني أقل سعر دولار 51.75 جنيها للشراء و 51.75 جنيها للبيع في بنوك "أبوظبي التجاري، كريدي أجريكول، بيت التمويل الكويتي، الكويت الوطني".

متوسط سعر الدولار وبلغ متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك 51.77 جنيها للشراء و 51.87 جنيها للبيع في بنوك "العقاري المصري العربي، التجاري الدولي CIB-العربي الافريقي، المصرف المتحد، ميد بنك، الأهلي المصري، نكست، HSBC، التعمير والاسكان، نكست، المصري الخليجي، فيصل الاسلامي". وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 51.80 جنيها للشراء و 51.9 جنيها للبيع في بنوك "الإسكندرية، مصر، الأهلي الكويتي، قناة السويس، سايب".

أعلي سعر دولار وبلغ أعلي سعر دولار أمام الجنيه 51.95 جنيها للشراء و 52.05 جنيها للبيع في المصرف العربي الدولي. وبلغ ثاني أعلي سعر دولار 51.92 جنيها للشراء و 52.02 جنيها للبيع.

مباحثات لدعم الاستثمار مع بريطانيين عقد رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، سلسلة من اللقاءات والاجتماعات رفيعة المستوى مع عدد من المؤسسات المالية العالمية والمستثمرين الدوليين، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر "مصر المستقبل: فرص الاستثمار والإصلاح الاقتصادي المستدام"، في العاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو 2026. والتقى أبو النجا في بداية جدول أعماله مع مستثمري بنك "HSBC"، حيث ناقش معهم تطورات السياسات النقدية في مصر، وجهود البنك المركزي في دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصرية، إلى جانب استعراض التطورات الخاصة بسوق الصرف وتدفقات النقد الأجنبي.

كما عقد نائب محافظ البنك المركزي اجتماعاً مماثلاً مع مستثمرين دوليين حيث تناول اللقاء آفاق الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة، ودور القطاع المصرفي في دعم خطط النمو والاستثمار، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز جاذبية السوق المصرية للمؤسسات المالية الدولية. وأكد أبو النجا خلال مناقشاته مع المستثمرين وممثلي المؤسسات المالية الدولية أن الاقتصاد المصري، تأثر بالتطورات الجيوسياسية والإقليمية المتسارعة خلال السنوات الأخيرة، إلا أن السياسات الاقتصادية والنقدية التي تم تطبيقها أسهمت في تعزيز قدرة الاقتصاد على التعامل مع هذه التحديات والحد من آثارها.

وأوضح أن البنك المركزي المصري اتبع نهجاً مرناً في إدارة السياسة النقدية بما يضمن الحفاظ على الاستقرار النقدي ودعم الثقة في الأسواق، بالتوازي مع تعزيز مرونة سوق الصرف ورفع قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية. وأشار نائب محافظ البنك المركزي إلى أن من بين الملفات التي تحظى بأولوية خلال المرحلة الحالية تعزيز استقرار الأسعار، والحفاظ على سلامة القطاع المصرفي، وتطوير منظومة الشمول المالي والتحول الرقمي، إلى جانب دعم جهود جذب الاستثمارات الأجنبية.

وأوضح أن البنك المركزي يواصل إدارة هذه الملفات من خلال أدوات وسياسات متوازنة تستهدف الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتعزيز كفاءة الأسواق المالية، وتهيئة بيئة أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والدوليين، بما يدعم أهداف النمو والتنمية الاقتصادية المستدامة





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