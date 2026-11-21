استقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في تعاملات السبت 21 نوفمبر 2026، مع ترقب فتح البنوك الأحد، وتسجيل الشراء 53.75 جنيه للبيع 53.85 جنيه.

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في تعاملات صباح يوم السبت، 21 نوفمبر 2026، وسط هدوء ملحوظ في حركة التداول بالقطاع المصرفي المحلي. جاء هذا الاستقرار بالتزامن مع إجازة البنوك الرسمية، حيث حافظت العملة الأمريكية على آخر مستوياتها المسجلة بنهاية تعاملات الأسبوع السابق، دون تسجيل أي تحركات صعود أو هبوط في أسعار الشراء والبيع.

أفكار الاستقرار وأسعار البنوك الكبرى

حقق البنك المركزي المصري استقراراً في أسعار الصرف ليبلغ سعر الشراء نحو 53.75 جنيهاً مصرياً، وسعر البيع 53.85 جنيهاً مصرياً، وذلك وفق آخر التحديثات المعلنة قبل بدء العطلة الأسبوعية. وفي ذات الاتجاه، التزمت البنوك الحكومية والخاصة الرئيسية بهذه المستويات، حيث سجل البنك الأهلي المصري سعر الشراء عند 53.77 جنيهاً وسعر البيع 53.87 جنيهاً.

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لم يسجل بنك مصر أي تغييرات في سعر صرف الدولار الأمريكي، محافظاً على سعر الشراء عند 53.77 جنيهاً وسعر البيع عند 53.87 جنيهاً، تماماً كما هو الحال في بنك الإسكندرية والبنك التجاري الدولي CIB. كما حافظ بنك القاهرة على نفس المستوى من الثبات، مما يعكس حالة من التوازن الدقيق بين العرض والطلب في السوق المحلية.

تحليل التوازن في العرض والطلب

يعكس هذا الثبات في الأسعار حالة من الهدوء السائد في حركة التداول، نتيجة استمرار التوازن بين مستويات المعروض من العملة الأمريكية والطلب عليها داخل النظام المصرفي. لم تشهد العملة الأمريكية تحركات كبيرة خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث ظلت التدفقات النقدية مستقرة دون اضطرابات تذكر ساهمت في إبقاء الأسعار ضمن نطاق ضيق ومحدد.

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آفاق الأسواق بعد عطلة الأسبوع

يتوقع المتعاملون في السوق المحلية ومستوردي السلع عودة البنوك للعمل الرسمي في صباح يوم الأحد، 22 نوفمبر 2026، متربصين بأي مستجدات قد تطرأ على جدول أسعار الشراء والبيع مع استئناف العمليات الرسمية. يراقب الخبراء حركة السوق بعناية لتقييم مدى استمرار هذا الاستقرار أو حدوث أي تعديلات جديدة تعكس تغيرات في المؤشرات الاقتصادية العامة.

استمرارية الثبات في القطاع المصرفي

يظل الثبات في أسعار العملات الصعبة مؤشراً على سيولة كافية في السوق وهدوء في التوقعات قصيرة المدى لدى المستثمرين والمصارف. يحرص القطاع المصرفي على الحفاظ على هذا التوازن لضمان عدم حدوث صدمات مفاجئة في أسعار الصرف، مما ينعكس إيجابياً على استقرار التوقعات المالية للأعمال التجارية الفردية والكبيرة على حد سواء.