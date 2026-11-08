استقرار أسعار الذهب في مصر 8 نوفمبر 2026 بدون تغيير

أسعار الذهب اليوم في مصر 8 نوفمبر 2026 استقرت عند مستوياتها السابقة دون تغيير، حيث بلغ عيار 21 نحو 6210 جنيهًا في ظل هدوء التداول.

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية بمصر اليوم الأحد الموافق 8 نوفمبر 2026 ، ولم تسجل أي تغييرات خلال التعاملات الصباحية مقارنة بمستويات الختام recorded في اليوم السابق. جاء هذا الثبات وسط حالة من الهدوء النسبي التي سادت حركة البيع والشراء داخل أسواق الصاغة، حيث حافظت مختلف أعيرة الذهب على مستوياتها الأخيرة دون تقلبات حادة.

أسعار عيار 21 الأكثر تداولاً في السوق

حافظ سعر جرام الذهب عيار 21، وهو العيار الأكثر انتشارًا وإقبالًا بين المواطنين في مصر، على مستواه السابق عند 6210 جنيهًا للبيع. وفي المقابل، سجل سعر الشراء من المستهلك عند 6160 جنيهًا للجرام الواحد، مما يؤكد استمرار هذا العيار في مكانته الرائدة كأبرز معايير التداول في السوق المحلية.

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تفاصيل أسعار عيار 24 والأعيرة الأخرى

سجل سعر جرام الذهب عيار 24، وهو الأعلى من حيث درجة النقاء بين الأعيرة المتداولة في مصر، نحو 7097 جنيهًا للبيع. بينما استقر سعر الشراء من المستهلك عند 7040 جنيهًا للجرام، ليحافظ هذا العيار على مستوياته المسجلة بنهاية تعاملات أمس السبت دون أي انحراف. وفي السياق نفسه، بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5323 جنيهًا للبيع مقابل 5280 جنيهًا للشراء، وسط استقرار ملحوظ في حركة التداولات خلال الساعات الأولى من اليوم. كما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4140 جنيهًا للبيع، مقابل 4107 جنيهات للشراء من المستهلك، ليستقر بدوره دون تغيير مقارنة بأسعار ختام تعاملات يوم السبت الماضي.

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توجهات الجنيه الذهب في السوق المحلية

استقر سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الأحد عند نحو 49680 جنيهًا للبيع، مقابل 49280 جنيهًا للشراء من المستهلك. جاء هذا الثبات متأثرًا مباشرة بثبات أسعار جرام الذهب عيار 21 الذي يُصنع منه الجنيه، والذي يزن 8 جرامات من هذا العيار. يُعد الجنيه الذهب من أبرز أشكال الاستثمار والادخار في المعدن الأصفر، نظرًا لإمكانية إعادة بيعه بسهولة، مع اختلاف التكلفة النهائية عند الشراء وفقًا لقيمة المصنعية والرسوم المضافة التي تفرضها المحلات.