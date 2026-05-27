استقرار أسعار العملات في مصر خلال أعياد العيد

تقرير يوضح استقرار أسعار الدولار، الريال، الدرهم، اليورو، والدينار الكويتي في البنوك المصرية خلال الأيام الأولى لعيد الأضحى، مع تفاصيل عن أسعار البيع والشراء في مؤسسات مالية مختلفة

استقرت أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء في جميع البنوك العاملة في مصر، ما يعكس استقراراً في السوق النقدي خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك.

يتضمن هذا الاستقرار أسعار الدولار الأمريكي، الريال السعودي، الدرهم الإماراتي، اليورو، والدينار الكويتي في عدة بنوك رئيسية عبر البلاد. في ما يلي تفصيل لأبرز أسعار الصرف التي أوردها موقع صدى البلد الإخباري في نشرته الخدمية الخاصة بتاريخ 27 مايو 2026. بدأ اليوم بالدولار الأمريكي، حيث تحقق توازنًا واضحًا بين الأسعار الشراء والبيع في مختلف المؤسسات المالية. على سبيل المثال، سعر الدولار في البنك الأهلي المصري هو 52.25 جنيه للشراء و52.35 جنيه للبيع.

وكذلك في بنك كريدي أجريكول، بنك نكست، بنك مصر، وبنك التنمية الصناعية، ما بين 52.23 و52.33 جنيه، ما يبين ثباتًا عاليًا في معدل الصرف لمحافظ المستثمرين والمتداولين. أما الريال السعودي، فقد سجل أسعارًا مستقرّة على مستوى 13.88 جنيه للشراء و13.95 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري، مع تكرار نفس الأسعار في بنك مصر.

في المقابل، كان بنك البركة يقدم سعر 13.87 جنيه للشراء و13.94 جنيه للبيع، بينما بنك قناة السويس وجد سعر 13.86 جنيه للشراء و13.96 جنيه للبيع، ما يشير إلى أي اختلاف بسيط ضمن إطار تداول محدود. يمثل هذا التوزيع توزيعًا متجانسًا للريال في الأسواق المحلية.

توجه الخبر إلى الدرهم الإماراتي، إذ كان سعره يظل ثابتًا في جميع البنوك المعروضة، مع سعر شراء يبلغ 14.21 جنيه في بنك الأهلي، المصرف العربي، بنك نكست، وبنك مصر، و 14.20 جنيه في بنك البركة والمتهم المشارك في السوق. في المقابل، كان سعر البيع يبلغ 14.25 جنيه في معظم البنوك، مع ارتفاع قليل إلى 14.30 جنيه في بنك البركة وفي المصرف المصري الخليجي، ما يعكس توازنًا طفيفًا لكن متماسكًا في سوق الدرهم.

أخيرًا، عُرض سعر اليورو في بنك الأهلي بـ60.74 جنيه للشراء و60.98 جنيه للبيع، في حين كان سعر بنك مصر 60.72 جنيه للشراء و60.93 جنيه للبيع. كما وصل سعر اليورو في بنك البركة إلى 60.71 جنيه للشراء و60.92 جنيه للبيع، ما يضع هذا الجنيه في نطاق محدد ومتفق عليه على مستوى الأصول الأوروبية. تقدّم هذه البيانات نظرة واضحة على وضع العملات الأجنبية في مصر خلال فترة احتفال العيد، وتؤكد على قوة الاستقرار الاقتصادي وتوازن العوامل المعيشية في السوق المالية المحلية.

ما يجعل هذا التاريخ يظل نقطة مرجعية للمستثمرين ومحفظة التداول الخاصة بالعملات الأجانب. بطبيعة الحال، يظل ما بين سلوك الربح وسياستهم النقدية يتطلب من المتعاملين متابعة الشريعة الاقتصادية بصفة دائمة لضمان المزيد من الاستفادة من حركات العملة المتوقعة. الملخص: استقرت أسعار العملات في مصر في يوم الأربعاء خلال أول أيام عيد الأضحى، مع توازن واضح بين أسعار شراء وبيع الدولار، الريال، الدرهم، اليورو، والدينار الكويتي.

استقر الأرقام في نطاق ضيق عبر بنوك رئيسية، ما يشير إلى استقرار مالي واضح خلال فترة العيد. الملف: الوضع الاقتصادي: استمرار الاستقرار المالي في الأسواق المصرفية خلال العيد المنافسة: انخفاض التذبذب في أسعار الصرف عبر بضع بنوك الأثر: سهل على المستثمرين والمتداولين خصوصاً في ظل التزام التقليد الديني المستقبل: احتمالات ترغيب البنوك بمستويات ثابتة للاستثمار





