شهدت أسعار العملات العربية تراجعاً مستمراً مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات 15 يونيو 2026، حيث سجل الدينار الكويتي أعلى قيمة عربية وعالمية، بينما هبط الريال السعودي والدرهم الإماراتي دون الـ14 جنيه.

واصلت أسعار العملات العربية تراجعها في السوق المصري خلال مستهل تعاملات يوم الإثنين 15 يونيو 2026، مسجلةً بذلك استمراراً للضغوط على الجنيه المصري . وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلي، سجل الدينار الكويتي أعلى قيمة عربية وعالمية، حيث بلغ سعره 161.53 جنيه للشراء و166.56 جنيه للبيع.

ويأتي ذلك في وقت شهدت فيه العملات العربية الرئيسية تقلبات ملحوظة، مع تراجع الريال السعودي والدرهم الإماراتي دون حاجز الـ14 جنيه. وسجل الريال السعودي، الأكثر طلباً في مصر خاصة في مواسم العمرة والحج، سعر شراء 13.56 جنيه وبيع 13.63 جنيه، بينما وصل الدرهم الإماراتي إلى 13.89 جنيه للشراء و14.93 جنيه للبيع.

كما سجل الدينار البحريني سعر شراء 133.32 جنيه وبيع 135.72 جنيه، والريال القطري 12.96 جنيه للشراء و14.04 جنيه للبيع، والدينار الأردني 71.20 جنيه للشراء و72.27 جنيه للبيع، والريال العماني 130.66 جنيه للشراء و132.90 جنيه للبيع. وتُعتبر العملات العربية من بين奥غلى العملات عالمياً، حيث يحتل الدينار الكويتي الصدارة عربياً وعالمياً owing إلى قوة الاقتصاد الكويتي وال cn$ reserves.

أما الريال السعودي فيتمتع بطلب مرتفع في مصر بسبب التحويلات المالية من العمالة الوافدة وزيادة النشاط السياحي الديني، في الوقت الذي يظل فيه الدرهم الإماراتي مدعوماً باستثمارات إماراتية ضخمة في مصر، أبرزها صفقة رأس الحكمة التي استثمرت فيها الإمارات 35 مليار دولار في الساحل الشمالي عام 2024، مما يعزز من قوة العملة ويدعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين





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