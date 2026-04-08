استقرار نسبي في أسعار الذهب بمصر وترقب في السوق

شهد السوق المصري للذهب استقرارًا نسبيًا في تعاملات صباح اليوم الأربعاء الموافق 8 أبريل 2026، وذلك بالتزامن مع هدوء ملحوظ في حركة التداول وترقب من المتعاملين لأي تطورات قد تطرأ على الأسعار خلال الساعات القادمة. يعكس هذا الاستقرار حالة من الحذر والترقب التي تسيطر على السوق، مدفوعة بعدة عوامل داخلية وخارجية تؤثر على أداء المعدن الأصفر. يعتبر هذا الهدوء النسبي فرصة للمستثمرين والمتعاملين لتقييم أوضاع السوق واتخاذ القرارات المناسبة بناءً على المعطيات المتاحة.

\سجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر طلبًا وانتشارًا في السوق المحلي، مستويات تراوحت بين 7130 و7160 جنيهًا مصريًا، مدعومًا بالاستقرار الذي تشهده الأسواق العالمية للذهب. أما عن باقي الأعيرة، فقد سجل الذهب عيار 24 سعرًا يتراوح بين 8150 و8180 جنيهًا للجرام، بينما تراوح سعر الذهب عيار 18 بين 6110 و6140 جنيهًا للجرام. وصل سعر الجنيه الذهب إلى ما بين 57040 و57280 جنيهًا. يعكس هذا الثبات في أسعار عيار 21 بشكل خاص حالة الترقب التي تسيطر على السوق المحلي، خاصةً مع تراجع طفيف في معدلات البيع والشراء، ويرجع ذلك جزئيًا إلى التطورات المحدودة على المستوى العالمي، بالإضافة إلى العوامل الداخلية. هذا التراجع النسبي في حجم التداول يعكس أيضًا حالة الحذر التي تسيطر على المستهلكين والمستثمرين على حد سواء، في ظل التوقعات المتضاربة حول مسار أسعار الفائدة والتوترات الجيوسياسية. \في سياق متصل، يشير المحللون إلى أن عيار 21 يظل بمثابة المؤشر الرئيسي لقياس أداء سوق الذهب في مصر، وذلك نظرًا لاعتماده الواسع في صناعة المشغولات الذهبية، مما يجعل أي تغير في سعره ينعكس بشكل مباشر على حركة السوق ككل. بالإضافة إلى ذلك، يتأثر سوق الذهب المصري بالعديد من العوامل الخارجية، بما في ذلك أسعار الذهب العالمية وتقلبات الدولار الأمريكي، فضلًا عن القرارات الاقتصادية المحلية. يترقب المتعاملون في السوق عن كثب أي تطورات جديدة قد تؤثر على الأسعار، سواء كانت ناتجة عن بيانات اقتصادية عالمية أو عن قرارات سياسية أو اقتصادية محلية. من الجدير بالذكر أن هناك العديد من الأخبار الاقتصادية الهامة التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، والتي قد يكون لها تأثير على سوق الذهب، مثل موعد صرف مرتبات أبريل 2026 بعد قرار التبكير، وتفاصيل زيادة المعاشات لعام 2026، واكتشاف احتياطيات ضخمة من الغاز قبالة السواحل المصرية، بالإضافة إلى الالتزام الحكومي بترشيد المصروفات، والعديد من التطورات الأخرى التي تؤثر على الاقتصاد المصري بشكل عام





