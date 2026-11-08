استقرار أسعار الوقود والبوتاجاز في مصر 9 نوفمبر 2026

تفاصيل أسعار البنزين والسولاس وأسطوانات البوتاجاز اليوم الاثنين 9 نوفمبر 2026 مع استقرار الأسعار الرسمية وتأثيرها على ميزانية الأسرة المصرية.

في ظل ترقب المواطنين لتطورات المشهد الاقتصادي اليومي، تصدرت أسعار الوقود وأسطوانة البوتاجاز اهتمامات الجمهور مع بداية تعاملات يوم الاثنين التاسع من نوفمبر عام ألفين وستة وعشرين. يأتي هذا الاهتمام الكبير نظراً للارتباط الوثيق بين تكاليف النقل والأسعار العالمية للنفط، مما يجعل استقرار هذه الأسعار مؤشراً مباشراً على حالة الأمن الاقتصادي للأسر المصرية والشركات الصغيرة خلال هذه الفترة. وقد جاءت الأخبار مطمئنة جداً للجميع، حيث سجلت أسعار جميع منتجات الطاقة الأساسية حالة من التوقف التام عن التغيير، دون أي إجراءات رفع جديدة للجملة أو التجزئة.

استقر سعر لتر البنزين 80 أوكتان عند ثمانية عشر قرشاً وخمسين قرشاً، بينما حافظ سعر لتر البنزين 92 أوكتان على قيمته عند اثنين وعشرين قرشاً وخمسين قرشاً، ولم يتغير أيضاً سعر لتر البنزين سوبر يلو ثمانية وثمانين أوكتان الذي لا يزال مسجلاً عند سبعة وعشرين قرشاً وخمسين قرشاً. هذا الثبات في الأسعار يعني بشكل مباشر أن تكلفة تعبئة خزان السيارة لم تتأثر بأي زيادات مفاجئة، مما يمنح أصحاب وسائل النقل الخاصة والعامة والمتاجر الصغيرة مساحة من الهدوء المالي في حساباتهم اليومية والميزانيات الأسرية المرتبطة بنفقات المعيشة والنقل.

Also read هاني سويلم: مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 محطة مهمة للعمل الدولي في مجال المياه

تفاصيل أسعار أسطوانات البوتاجاز

أما بالنسبة لأسطوانات الغاز المنزلي والتجاري، فقد استقرت الأسعار عند المستويات التي أقرتها الحكومة سابقاً، حيث وصل سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية بوزن اثني عشر ونصف كيلوجراماً إلى خمسة عشر جنيهاً مصرياً. وبالنسبة للشريحة الأكبر من المستهلكين في القطاعات الخدمية، فإن سعر أسطوانة البوتاجاز التجارية بوزن خمسة وعشرين كيلوجراماً جاء عند خمسة وخمسين جنيهاً مصرياً، دون أي إضافة أو خصم جديد. هذه الأسعار الثابتة تعني أن تكلفة الغذاء والوقود المنزلي تظل محفوظة ضمن الميزانيات المخصصة، خاصة في ظل اعتماد نسبة كبيرة من الأسر المصرية على هذا النوع من الغاز للطهي والتدفئة.

سياسات لجنة التسعير التلقائي

يرتبط ثبات الأسعار الحالي بتعليمات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، التي تدير هذه العملية بناءً على معايير دقيقة ومعقدة تشمل أسعار النفط في الأسواق العالمية، وتقلبات سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، بالإضافة إلى تكاليف الإنتاج المحلي والتشغيل. في تعاملات اليوم الاثنين، لم تظهر أي مؤشرات تدعو اللجنة لاتخاذ قرار برفع الأسعار، مما يعكس استقراراً نسبياً في المعطيات الاقتصادية الكلية التي تدرسها الحكومة بشكل مستمر لضمان توازن بين حماية المستهلك ودعم الموازنة العامة للدولة دون إثقال كاهل المواطن المصري.

Advertisement

الوضع الأمني في سيناء

في سياق أمني مختلف تماماً، أعلن المطرب مسلم عن انفصاله الرسمي عن زوجته يارا تامر في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الفنية والإعلامية خلال الأيام القليلة الماضية. هذا الخبر جاء بعد فترة من الشائعات التي دارت حول صحة العلاقة بينهما، وقد أكد الفنان مسلم عبر منصات التواصل الاجتماعي تفاصيل هذا القرار الشخصي الذي يغير من وضعه الأسري ويؤثر على حياته الفنية والاجتماعية بشكل مباشر. هذا الحدث يوضح كيف تتداخل الأخبار الشخصية للفنانين مع اهتمامات الجمهور التي تتنوع بين الشؤون الاقتصادية اليومية والتفاصيل الفنية.

إعلانات رياضية وسياسية

من الجانب الرياضي، أصدر النجم محمد هاني تصريحه الأول بعد رحيل المدرب الكبير حسام حسن، حيث أعرب عن مشاعره تجاه الراحل وعن مسيرته التدريبية. وفي المقابل، لفتت تصريحات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الانتباه إلى أن تركيز الدولة لا يقتصر فقط على أعداد المنشآت والخريجين الجدد، بل يمتد بشكل أساسي إلى قياس الجدارة والجودة في الأداء الحكومي والخدمات المقدمة، مما يعكس رؤية شاملة لتطوير القطاع العام.