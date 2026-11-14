استقرار سعر الدولار أمام الجنيه في مصر عند 53.83 جنيه

استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري السبت 14 نوفمبر 2026 عند 53.83 جنيه للشراء، مع تباين أسعار البنوك الخاصة مثل الأهلي والتجاري الدولي.

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي بشكل تام أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم السبت 14 نوفمبر 2026، داخل البنوك العاملة في السوق المحلية المصرية. جاء هذا الثبات في الأسعار بالتزامن مباشر مع الإجازة الأسبوعية التي يطبقها القطاع المصرفي المصري، مما أدى إلى توقف التعاملات الرسمية مباشرة.

وبحسب آخر التحديثات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري، سجل متوسط سعر صرف العملة الأمريكية نحو 53.83 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر البيع 54.01 جنيه. يعكس هذا الرقم المتوسط حالة من الهدوء التام في السوق الموازي والرسمي على حد سواء في هذا التوقيت.

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تباين أسعار البنوك التجارية الخاصة

فيما يخص البنك الأهلي المصري، سجل سعر الدولار نحو 53.39 جنيه للشراء و53.49 جنيه للبيع. بينما سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 53.52 جنيه للشراء و53.62 جنيه للبيع. يسجل سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي نحو 53.39 جنيه للشراء و53.49 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 53.35 جنيه للشراء و53.45 جنيه للبيع. كما سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 53.39 جنيه للشراء و53.49 جنيه للبيع. سجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول نحو 53.34 جنيه للشراء و53.44 جنيه للبيع.

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تحليل أسعار بنوك التمويل الإسلامي

سجل سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي نحو 53.35 جنيه للشراء و53.45 جنيه للبيع. سجل سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري نحو 53.35 جنيه للشراء و53.45 جنيه للبيع. سجل سعر الدولار في البنك العقاري المصري نحو 53.87 جنيه للشراء و53.97 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك نكست نحو 53.50 جنيه للشراء و53.60 جنيه للبيع. تبرز هذه الأرقام تبايناً طفيفاً بين البنوك الحكومية والخاصة، حيث تتصدر البنوك الكبرى مثل البنك العقاري والمصرف المركزي أعلى أسعار الشراء مقارنة ببنوك التمويل الإسلامي.

آفاق السوق المصرفي والتوقعات

يعتبر هذا الاستقرار في أسعار الصرف مؤشراً على هدوء حركة التدفقات النقدية في ظل الإغلاق الرسمي للبنوك. من المتوقع أن تظل المعدلات ثابتة حتى افتتاح التعاملات الرسمية في اليوم التالي، دون أي تقلبات حادة تؤثر على متداولي العملة في السوق المحلية.