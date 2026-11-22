استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المحلية اليوم الأحد 22 نوفمبر 2026، مع تفاصيل دقيقة لأسعار الشراء والبيع في البنوك الكبرى.

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الأحد الموافق الثاني والعشرين من نوفمبر عام 2026، مع بداية اليوم البنكي للأسبوع الجديد في البنوك العاملة بالسوق المحلي المصري. وقد حافظت معظم البنوك الكبرى على نفس أسعار الشراء والبيع، في حين شهدت بعض المؤسسات المالية فوارق بسيطة في تسعير العملة الأمريكية.

تفاصيل أسعار الدولار في البنوك المصرية الكبرى

أكدت البيانات المالية الصادرة اليوم عن البنوك العاملة في مصر أن سعر الدولار الأمريكي عند الشراء يتركز حول مستوى 53.77 جنيه، بينما سجل سعر البيع مستوى 53.87 جنيه في عدد كبير من المصارف. وقد جاء هذا التوحيد النسبي للأسعار في كبرى المصارف لتعكس استقراراً مؤقتاً في سوق الصرف بعد تقلبات سابقة، حيث التقت البنوك في نقاط سعرية متقاربة جداً.

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وذكرت البيانات أن البنك الأهلي المصري سجل سعر شراء عند 53.77 جنيه مصري وسعر بيع عند 53.87 جنيه مصري، وهو نفس التسعير الذي طبّقه بنك مصر والبنك التجاري الدولي. كما سجل بنك الإسكندرية والبنك الأهلي الكويتي بنفس الأسعار المحددة، مما يخلق بيئة تنافسية متكافئة بين هذه المؤسسات المالية الرائدة في السوق المصري خلال تعاملات هذا اليوم.

في المقابل، سجل بنك الكويت الوطني أسعاراً أعلى قليلاً، حيث بلغ سعر الشراء 53.87 جنيه مصري وسعر البيع 53.97 جنيه مصري. وسجل بنك نكست سعر شراء بمقدار 53.85 جنيه مصري وسعر بيع بمقدار 53.95 جنيه مصري. أما مصرف أبوظبي الإسلامي فقد سجل 53.79 جنيه للشراء و53.89 جنيه للبيع، مما يضعه ضمن الفئة المتوسطة من حيث التسعير مقارنة بالمنافسين.

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تباين الأسعار في المصارف الإسلامية والتجارية

سجل بنك كريدي أجريكول أسعاراً متفاوتة عند مستوى 53.72 جنيه للشراء و53.82 جنيه للبيع. كما تماشى بنك فيصل الإسلامي مع هذا المستوى من التسعير، حيث حقق نفس السعر عند 53.72 جنيه للشراء و53.82 جنيه للبيع. وتأتي هذه الأسعار الأدنى نسبياً مقارنة بالمصرفين الكبار لتعكس استراتيجيات تسعير منفصلة تتناسب مع هيكلية عملائها وجريان السيولة.

وبالنسبة لبقية البنوك المدرجة في القائمة، سجل بنك قناة السويس سعر شراء 53.77 جنيه وسعر بيع 53.87 جنيه، بينما سجل بنك التعمير والإسكان سعر شراء عند 53.74 جنيه وسعر بيع عند 53.84 جنيه. وسجل بنك أبوظبي التجاري سعر شراء بمقدار 53.73 جنيه وسعر بيع بمقدار 53.83 جنيه. وأخيراً، سجل بنك أبوظبي الأول وبنك QNB مصر نفس السعر عند 53.76 جنيه للشراء و53.86 جنيه للبيع.

آثار استقرار العملة على السوق المحلي

يأتي هذا الاستقرار في سعر الدولار مقابل الجنيه بالتزامن مع بداية التعاملات الأسبوعية للبنوك العاملة بالسوق المحلية، مما يسهل على التجار والمستوردين تحديد تكاليفهم بدقة أكبر خلال الأسبوع الجديد. ويعكس ثبات الأسعار في عدد كبير من البنوك، وخاصة البنوك ذات الحصة السوقية الكبيرة مثل البنك الأهلي وبنك مصر، حالة من الراحة نسبية في السوق قبل أي تحركات جديدة قد تفرضها سياسات البنك المركزي أو تقلبات الأسواق العالمية.

وتظل أسعار الشراء والبيع عند هذه المستويات المحددة هي المعيار الذي يعتمد عليه المواطن المصري في التعاملات اليومية والشهرية. ويلاحظ أن الفارق البسيط بين سعر الشراء وسعر البيع في معظم البنوك يراوح بين 0.10 و0.20 جنيه، وهو هامش ضيق يشير إلى سيولة جيدة في سوق الصرف وتنافسية بين المؤسسات المالية التي تقدم خدمات التحويل والشحن للعملة الأجنبية.