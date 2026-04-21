استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 21 أبريل 2026

حالة من الهدوء تسود سوق الصاغة المصري مع بداية التعاملات، وسط متابعة دقيقة لأسعار السبائك والمشغولات الذهبية وتأثيرات البورصة العالمية على السوق المحلي.

شهدت أسواق الصاغة في جمهورية مصر العربية حالة من الثبات الملحوظ في مستويات أسعار الذهب خلال مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 21 أبريل 2026، وذلك عقب موجة من الارتفاعات التي شهدها المعدن النفيس في الجلسات السابقة، حيث صعدت الأسعار بنحو 20 جنيهًا للجرام الواحد، مما دفع المستثمرين والمتعاملين في السوق إلى اتخاذ جانب الحذر والترقب للمسارات القادمة.

ويأتي هذا الاستقرار في ظل تقلبات اقتصادية مستمرة تؤثر بشكل مباشر على حركة البيع والشراء داخل المحال التجارية، حيث يتابع الجميع بدقة التقارير الصادرة عن البورصات العالمية وتأثيرها على القيمة المحلية للمعدن الأصفر الذي يعد الملاذ الآمن الأول للمدخرين المصريين في مواجهة التضخم وتغيرات العملة. وقد سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 8034 جنيهًا، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعًا وانتشارًا في المحافظات المصرية حوالي 7030 جنيهًا للبيع، في حين استقر سعر جرام الذهب عيار 18 عند 6025 جنيهًا، وهي أسعار تعكس حجم الطلب الفعلي وتكاليف الإنتاج المرتبطة بكل عيار، مع مراعاة أن هذه الأسعار قد تشهد تفاوتًا طفيفًا بناءً على سياسات التسعير الخاصة بكل محل صاغة وحجم الإقبال اليومي للمواطنين. وفيما يخص الاستثمار في العملات الذهبية والسبائك، فقد سجل الجنيه الذهب، الذي يزن 8 جرامات من عيار 21، سعرًا قدره 56240 جنيهًا، وهو ما يجعله خيارًا استراتيجيًا لمن يسعون لحفظ قيمة مدخراتهم بعيدًا عن المشغولات التي تتطلب مصنعية مرتفعة. أما بالنسبة للسبائك الذهبية، فقد تنوعت أحجامها لتلبي مختلف الاحتياجات المالية، حيث سجلت سبيكة الـ 1 جرام 8034 جنيهًا، ووصل سعر السبيكة بوزن 2.5 جرام إلى 20085 جنيهًا، بينما سجلت السبيكة بوزن 5 جرامات 40170 جنيهًا، وارتفع سعر السبيكة بوزن 10 جرامات ليصل إلى 80340 جنيهًا، في حين بلغ سعر السبيكة بوزن 20 جرامًا 160680 جنيهًا، وتصدرت السبيكة بوزن 50 جرامًا القائمة بسعر 401700 جنيه. وتعد هذه السبائك وسيلة استثمارية مفضلة للمستثمرين نظرًا لقلة المصنعية المفروضة عليها مقارنة بالمشغولات الذهبية المتمثلة في الحلي والزينة. تعد المصنعية أحد العناصر الجوهرية التي تساهم في تحديد السعر النهائي الذي يدفعه المستهلك، وهي تكلفة إضافية تفرضها محلات الصاغة مقابل عملية التصنيع والتشكيل الفني للذهب، وتتراوح في السوق المصرية ما بين 50 إلى 200 جنيه للجرام وفقًا لتعقيدات التصميم وحداثة الموديل. وعلى الصعيد العالمي، سجلت أوقية الذهب ارتفاعًا ملحوظًا لتصل إلى 4778 دولارًا، متأثرة بحالة عدم اليقين التي تسيطر على الاقتصاديات الكبرى والتوترات الجيوسياسية التي تدفع البنوك المركزية حول العالم لإعادة النظر في احتياطياتها النقدية، مما يلقي بظلاله المباشرة على حركة الأسعار في مصر. ويظل المستهلك المصري اليوم في حالة مراقبة مستمرة للقرارات النقدية والسياسات المالية التي قد يعلن عنها البنك المركزي المصري في الفترة المقبلة، حيث يلعب سعر صرف الدولار وحجم العرض والطلب المحلي دورًا حاسمًا في رسم ملامح الفترة القادمة لسوق الذهب، الذي لا يزال يشهد حركية كبيرة تعكس وعي المستثمر المصري بأهمية الذهب كأداة مالية لا يمكن الاستغناء عنها في ظل الأزمات المتلاحقة





