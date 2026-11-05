استقرار سعر الدولار في مصر عند 53.87 جنيه خلال تعاملات الخميس

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية الخميس، مع تسجيل البنك الأهلي 53.87 جنيه شراء. تفاصيل الأسعار في البنوك.

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري خلال ختام تعاملات اليوم الخميس، في أغلب البنوك العاملة بالسوق المحلية. سجل سعر الشراء نحو 53.87 جنيه، وسعر البيع 53.97 جنيه في عدد كبير من البنوك. جاء ذلك بعد أن سجل أعلى مستوى له عند 54.67 جنيه للشراء و54.77 جنيه للبيع في بعض الفروع المتخصصة.

تفاصيل أسعار الصرف في البنوك الكبرى

مصرف أبوظبي الإسلامي سجل سعر الشراء 54.67 جنيه، وسعر البيع 54.77 جنيه. بنك التعمير والإسكان بلغ سعر الشراء 54.67 جنيه، وسعر البيع 54.77 جنيه. بنك قناة السويس سجل سعر الشراء 53.90 جنيه، وسعر البيع 54 جنيهًا. المصرف المتحد بلغ سعر الشراء 53.90 جنيه، وسعر البيع 54 جنيهًا.

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بنك HSBC سجل سعر الشراء 53.90 جنيه، وسعر البيع 54 جنيهًا. البنك الأهلي المصري بلغ سعر الشراء 53.87 جنيه، وسعر البيع 53.97 جنيه. بنك نكست سجل سعر الشراء 53.87 جنيه، وسعر البيع 53.97 جنيه. بنك مصر بلغ سعر الشراء 53.87 جنيه، وسعر البيع 53.97 جنيه.

استقرار الأسعار في البنوك التجارية والخليجية

المصرف المصري الخليجي سجل سعر الشراء 53.87 جنيه، وسعر البيع 53.97 جنيه. بنك التنمية الصناعية بلغ سعر الشراء 53.87 جنيه، وسعر البيع 53.97 جنيه. بنك الشركة المصرفية العربية الدولية سايب سجل سعر الشراء 53.87 جنيه، وسعر البيع 53.97 جنيه. البنك التجاري الدولي سي آي بي بلغ سعر الشراء 53.87 جنيه، وسعر البيع 53.97 جنيه.

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البنك العربي الأفريقي الدولي سجل سعر الشراء 53.85 جنيه، وسعر البيع 53.95 جنيه. البنك الأهلي الكويتي بلغ سعر الشراء 53.85 جنيه، وسعر البيع 53.95 جنيه. بنك البركة سجل سعر الشراء 53.85 جنيه، وسعر البيع 53.95 جنيه. هذه الأسعار تعكس ثباتاً نسبياً في السوق المحلية خلال تعاملات الخميس.

تأثير الاستقرار على السوق المالية المحلية

يعتبر هذا الثبات في الأسعار مؤشراً على استقرار المعروض من العملة الأمريكية في البنوك المحلية. يستمر المتعاملون في السوق في مراقبة الفروقات الطفيفة بين البنوك الكبرى والبنوك المتخصصة. تظل أسعار الشراء والبيع ضمن نطاق محدد يضمن سيولة كافية للعملة الأجنبية.