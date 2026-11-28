ثبات سعر العملة الأمريكية في البنوك المصرية يوم السبت 28 نوفمبر 2026 عند مستويات ما قبل العطلة الأسبوعية، بتفاصيل أسعار الشراء والبيع للبنوك الرئيسية.

ثبت سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري ، يوم السبت 28 نوفمبر 2026، دون تسجيل أي تحركات أو تغييرات ملحوظة داخل المؤسسات المصرفية العاملة في السوق المحلية. جاء هذا الثبات بالتزامن مع توقف العمليات المصرفية العادية لأسباب تتعلق بالعطلة الأسبوعية، مما أدى إلى بقاء أسعار العملات عند مستويات مغلقة آخر جلسة تداول رسمية.

تحليل سعر الدولار في البنك المركزي المصري

ارتكز سعر العملة الأمريكية الرئيسي في البنك المركزي المصري على مستويات محددة بدقة، حيث سجل سعر الشراء نحو 54.77 جنيه مصري. وفي المقابل، سجل سعر البيع لدى البنك المركزي 54.91 جنيه مصري، وذلك وفقاً لأحدث التحديثات المعتمدة التي ظهرت على شاشات عرض الأسعار الرسمية.

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مقارنة أسعار الشراء والبيع في البنوك الكبرى

أظهرت البيانات أن البنوك العامة الكبرى حافظت على تسعيرة موحدة تقريباً، حيث سجل البنك الأهلي المصري سعر شراء عند 54.77 جنيه وسعر بيع عند 54.87 جنيه. وبالمثل، أعلن بنك مصر عن تثبيت سعر الشراء عند 54.77 جنيه مع سعر بيع عند 54.87 جنيه، في حين سجل بنك الإسكندرية سعراً أقل قليلاً للشراء عند 54.67 جنيه و54.77 جنيه للبيع.

من جهة أخرى، قدمت بنوك أخرى أسعاراً متباينة قليلاً، ففي البنك الأهلي الكويتي بلغ سعر الشراء 54.83 جنيه و54.95 جنيه للبيع. كما سجل مصرف أبوظبي الإسلامي سعراً مختلفاً نسبياً بلغ 53.85 جنيه للشراء و53.95 جنيه للبيع، مما يعكس تنوعاً في هوامش الربح بين المؤسسات المالية. وفي البنك العربي الأفريقي الدولي، استقر سعر الشراء عند 54.77 جنيه و54.87 جنيه للبيع.

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تفاصيل أسعار البنوك الخاصة والدولية

فيما يخص البنوك الخاصة والمؤسسات ذات الطابع الدولي، سجل بنك الإسكندرية سعر شراء 54.67 جنيه للبيع عند 54.77 جنيه. وقد سجل بنك قناة السويس سعر شراء 54.80 جنيه و54.90 جنيه للبيع. أما بنك التعمير والإسكان، فقد بلغ سعر الشراء لديه 54.73 جنيه و54.83 جنيه للبيع.

كما سجل بنك كريدي أجريكول سعر شراء 54.75 جنيه و54.85 جنيه للبيع. وبالنسبة للبنك المصري الخليجي، فقد سجل سعراً منخفضاً نسبياً عند 53.23 جنيه للشراء و53.33 جنيه للبيع. هذه الأرقام تعكس التنافس المستمر بين القطاعين الحكومي والخاص في تحديد أسعار الصرف اليومية.

آفاق السوق والتوقعات المقبلة

مع استمرار تعطيل التعاملات الرسمية في البنوك، من المتوقع أن تستمر الأسواق في العمل بمستويات الإغلاق الأخيرة حتى عودة الحركة المصرفية كاملة. لا تزال هذه الأسعار مرشحة للتغيير الطفيف مع انطلاق التعاملات اليومية الجديدة، حيث يتوقع المحللون مراقبة حركة العرض والطلب لتحديد الاتجاه المستقبلي.

تظل هذه الأسعار مرجعاً أولياً للمستثمرين والشركات التي تحتاج إلى تحويل العملات، مع الانتباه إلى أن بعض البنوك قد تعدل أسعارها فور عودة العمل الكامل. تركز الأسواق على استقرار العملة المحلية في ظل الظروف الحالية لضمان تسييل السلع والخدمات دون اضطرابات حادة في الأسعار.