استقرار أسعار الذهب في مصر 5 نوفمبر 2026 وتداولات عيار 21 عند 6250 جنيهاً

استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 5 نوفمبر 2026، مع ثبات عيار 21 عند 6250 جنيهاً والجنيه الذهب عند 50 ألف جنيه، وسط متابعة دقيقة للعرض والطلب المحلي.

استقرت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات صباح الخميس، الموافق 5 نوفمبر 2026، لتحتفظ الأعيرة المختلفة بمستوياتها التي تم تسجيلها بنهاية جلسة الأمس، في ظل استمرار المراقبة الدقيقة لتحركات المعدن الأصفر عبر الأسواق المحلية والدولية، وسط حالة من الترقب بين المواطنين والمستثمرين الذين يبحثون عن أي مؤشرات قد تغير اتجاه الأسعار في الفترة القادمة. وحافظ سعر جرام الذهب عيار 21 على قيمته عند 6250 جنيهاً، ليسجل بذلك موقع الصدارة كأكثر الأعيرة تداولاً ونشاطاً في السوق المصرية ، بينما بلغ سعر ال جنيه الذهب 50 ألف جنيه، في الوقت الذي سجلت فيه أوقية الذهب في الأسواق العالمية نحو 4063.69 دولار.

تفاصيل أسعار أعيرة الذهب المحلية

سجل سعر جرام الذهب عيار 24، وهو العيار الأعلى من حيث درجة النقاء بين الأنواع المتداولة، نحو 7142.75 جنيه، ليحافظ على مستوياته الثابتة التي تم قياسها في ختام تعاملات أمس، مما يعكس استدامة الاتجاه السعري دون تقلبات حادة، وتأتي هذه الأسعار متوافقة مع التوقعات الحالية للسوق، والتي تشير إلى هدوء نسبي في حركة الأسعار، حيث يعتمد المشترون هذا العيار بشكل رئيسي على الاستثمار المباشر وفي صيغ السبائك والهدايا الكبرى، لضمان أعلى نسبة نقاء ممكنة في المعاملات.

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بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 6547.50 جنيه، مع استمرار استقرار حركة البيع والشراء في بداية تعاملات الخميس، بالتزامن مع ثبات أسعار باقي الأعيرة في السوق المحلية، مما يدل على توازن في عرض وطلب هذا النوع من الذهب الذي يمثل حلقة وصل بين الاستثمار والاستهلاك، وهو ما يجعله خياراً مفضلاً للعديد من الفئات التي تبحث عن توازن بين الجودة والسعر في مشترياتها اليومية أو الموسمية من المجوهرات، في ظل بيئة سوقية تظهر استقراراً ملحوظاً على مدار الأيام الماضية.

تحركات عيار 21 والأوقية العالمية

استقر سعر جرام الذهب عيار 21، وهو العيار الأكثر انتشاراً وتداولاً في مصر، عند مستوى 6250 جنيهاً، وسط متابعة مكثفة من المستهلكين لتغيراته، باعتباره العيار الأكثر استخداماً في المشغولات الذهبية اليومية، والأكثر ارتباطاً بحركة الطلب داخل محلات الصاغة، حيث يعتبر المؤشر الأبرز لحركة سوق الذهب المحلية، وتتأثر أسعاره بشكل مباشر بالحجم الكبير من الطلب الذي يأتي من شرائح متعددة تسعى للزواج أو الهدايا أو التوفير، مما يجعله المحك الحقيقي لاستقرار السوق في الأوقات العادية.

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وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 5357.25 جنيه، محافظاً على مستواه مع بداية التعاملات الصباحية، ويعد هذا العيار من الأنواع التي تحظى باهتمام شريحة واسعة من المشترين، خاصة في المشغولات الذهبية الحديثة التي تعتمد على التصاميم المتطورة، كما أنه يستخدم بكثرة في الحلي اليومية الرخيصة نسبياً مقارنة بالأعلى نقاءً، مما يجعله خياراً اقتصادياً جذاباً للكثير من الأسر التي تفضل تنويع مشترياتها الذهبية بين الاستثمار طويل الأجل والاستهلاك اليومي الميسور، في ظل ثبات الأسعار الحالي.

الجنيه الذهب وتأثيره على المدخرين

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر نحو 50 ألف جنيه، بالتزامن مع استقرار سعر جرام الذهب عيار 21، إذ يزن الجنيه الذهب 8 جرامات من عيار 21، ويعد أحد الخيارات الأساسية التي يتابعها الراغبون في الادخار والاستثمار في المعدن الأصفر، خاصة الذين يبحثون عن وحدة قياس مريحة وقيمة مالية محددة تغطي حاجاتهم الطويلة الأمد، حيث يوفر هذا الشكل من أشكال الذهب مرونة أكبر في التحويل والاستبدال مقارنة بالأشكال الأخرى، وهو ما يجعله محط أنظار المدخرين الذين يفضلون الاستثمار في شكل مادي ملموس وقابل للتداول السريع في أي وقت.

تعكس أسعار الذهب اليوم في مصر حالة من الاستقرار العام مع بداية التعاملات، وسط اهتمام متزايد من المقبلين على الزواج والراغبين في الاستثمار والادخار بمتابعة تحركات الأعيرة المختلفة، خاصة عيار 21 الذي يمثل المؤشر الأبرز لحركة سوق الذهب المحلية، مما يضمن استمرار هذا الهدوء السعري الذي يسود السوق، ويدعم ثقة المتعاملين في استدامة الوضع الحالي، حيث يتوقع المحللون استمرار هذا الاتجاه في القريب العاجل، ما لم تتدخل عوامل خارجية غير متوقعة لتغيير المشهد السعري، مما يجعل هذه الفترة مناسبة للمشتري والحذر من أي تقلبات مفاجئة قد تحدث في الأسواق العالمية.