استقرار سعر الدولار وتحسن الأصول الأجنبية في مصر

تقرير عن أسعار الدولار في البنوك المصرية وأداء الأصول الأجنبية والمؤشرات النقدية

أظهر سوق الصرف المصري استقرارًا في أسعار الدولار أمام الجنيه المصري خلال التعاملات اليومية، مع تسجيل بعض البنوك لأقل الأسعار. وسجل أقل سعر للشراء 51.67 جنيها و51.77 للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني، بينما بلغ أعلى سعر 51.92 للشراء و52.02 للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

كما أظهرت بيانات البنك المركزي المصري تحسنا في صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي بنهاية أبريل 2026، حيث ارتفع بمقدار 1.56 مليار دولار على أساس شهري ليصل إلى 22.89 مليار دولار، مدفوعًا بأداء البنوك التجارية الإيجابي. وفيما يتعلق بالمؤشرات النقدية، ارتفع حجم النقد المتداول خارج البنوك إلى 1.435 تريليون جنيه في ديسمبر 2025، كما زادت الودائع الجارية بالجنيه إلى 2.342 تريليون جنيه، ووصل إجمالي المعروض النقدي إلى 3.8 تريليون جنيه، وجملة السيولة المحلية إلى 14.03 تريليون جنيه، مما يعكس توسعًا في قاعدة النقد والسيولة في الاقتصاد المصري





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