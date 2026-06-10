استقرار نسبي في أسعار الذهب في مصر بعد موجة انخفاض

شهدت أسعار الذهب في مصر استقراراً في بداية التعاملات الصباحية ليوم الأربعاء 10 يونيو 2026، بعد انخفاض طال جميع الأعائر يوم الثلاثاء. حيث ثبت سعر عيار 21 عند 5443/5417 جنيه للشراء/البيع، وعيار 24 عند 7257/7223 جنيه، وعيار 18 عند 4233/4213 جنيه، والجنيه الذهب عند 50800/50560 جنيه، وفق بيانات شعبة الذهب ومؤسسة جولد بيليون.

شهدت أسعار الذهب في مصر يوم الأربعاء الموافق 10 يونيو 2026 استقراراً ملحوظاً في بداية التعاملات الصباحية داخل أسواق الصاغة المحلية، بعد أن سجلت انخفاضاً واسعاً طال جميع الأعيرة أثناء تداولات يوم الثلاثاء السابق 9 يونيو.

يعكس هذا الاستقرار محاولة السوق امتصاص تأثير التقلبات السابقة، حيث يترقب المستثمرون والبائعون مسار الأسعار في ظل مجموعة من العوامل المحلية والعالمية المؤثرة على سوق المعادن الثمينة. وقد أظهرت البيانات الصادرة عن شعبة الذهب في مصر وتحديثات مؤسسة جولد بيليون المتخصصة في أبحاث المعدن الأصفر، أن أسعار الشراء والبيع للجرام بderyقات مختلفة عادت لتستقر عند مستويات محددة في التعاملات الأولى من الصباح. oqce_details تخص الأسعار المعلنة، سجل سعر جرام الذهب عيار 24، وهو الأعلى نقاوة، استقراراً عند 7257 جنيهًا للشراء و7223 جنيهًا للبيع، وذلك دون احتساب مصنعية التحضير.

أما عيار 21، الأكثر رواجاً ومبيعاً في السوق المصرية بسبب توازنه بين السعر والنقاوة، فقد ثبت سعر جرامه عند 5443 جنيهًا للشراء و5417 جنيهًا للبيع. كما استقر سعر جرام الذهب عيار 18 عند 4233 جنيهًا للشراء و4213 جنيهًا للبيع. وفي ما يتعلق بالجنيه الذهب، وهو وحدة Investing شائعة في savings والاستثمار، فقد بلغ سعره 50800 جنيهًا للشراء و50560 جنيهًا للبيع،所有这些 الأسعار هي أسعار base بدون إضافة تكلفة التصنيع أو الضرائب可能.

يعكس هذا المشهد استقراراً نسبياً بعد موجة الهبوط، لكن الخبراء يحذرون من أن الأسعار تبقى عرضة لتأثيرات متعددة، منها تحركات الدولار الأمريكي، وتغيرات أسعار الفائدة العالمية، ومستوى الطلب المحلي خاصة في موسم الأعراس والمناسبات، بالإضافة إلى سياسات الاستيراد وتوفر العملة الصعبة في مصر. يبقى متابعة التطورات في سوق الصرف الأجنبي وأسعار النفط العالمية مؤشراً مهماً لتوقع مسار الذهب في الفترة المقبلة.

كما أن قرارات البنك المركزي المصري الخاصة بأسعار الفائدة قد تؤثر على جاذبية الذهب كملاذ آمن مقارنة بغيرها من الأصول





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