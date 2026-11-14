استقرار أسعار الغذاء في مصر 2024 بفضل المعروض الحكومي

استقرت أسعار الخضروات واللحوم والدواجن في مصر اليوم مدعومة بانتظام حركة التداول في بورصة الدواجن وسوق العبور. تفاصيل الأسعار التفصيلية للأغذية الأساسية.

شهدت الأسواق المصرية استقراراً ملحوظاً في أسعار السلع الغذائية الأساسية، حيث أظهرت آخر التحديثات الصادرة عن سوق العبور للجملة و بورصة الدواجن توافراً جيداً في المعروض وانتظاماً في حركة التداول. لم تسجل الأسعار قفزات مفاجئة أو تفاوتات حادة، بل حافظت على توازن نسبي يعكس نجاح الآليات الحكومية في ضبط السوق.

تفاصيل أسعار الخضروات والفواكه

سجلت أسعار الخضروات استقراراً نسبياً مع فروق طفيفة بين أسواق الجملة والتجزئة ناتجة عن تكاليف النقل وهوامش الربح، حيث تراوح سعر الطماطم بين 12 و18 جنيهًا للكيلو، بينما سجلت البطاطس أسعارًا بين 14 و22 جنيهًا، والبصل الأبيض من 15 إلى 21 جنيهًا، والبصل الأحمر من 16 إلى 20 جنيهًا.

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أما بالنسبة للخضروات الأخرى، فقد تراوح سعر الكوسة بين 10 إلى 20 جنيهًا للكيلو، والجزر بدون عروش بين 10 و15 جنيهًا للكيلو، وسجل الباذنجان البلدي من 3 إلى 6 جنيهات، والباذنجان الرومي من 3 إلى 5 جنيهات للكيلو، والفلفل من 5 إلى 10 جنيهًا للكيلو.

وفي جانب الفواكه، تراوح سعر البرتقال البلدي بين 12 و15 جنيهًا للكيلو، والبرتقال السكري بين 8 و14 جنيهًا، وأبوسرة بين 8 و18 جنيهًا، بينما سجل اليوسفى 10 و20 جنيهًا، والجريب فروت بين 6 و12 جنيهًا، والليمون البلدي من 10 إلى 20 جنيهًا، مع تراوح سعر الشمام والكانتلوب بين 15 و21 جنيهًا.

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حركة تداول الدواجن والبيض

حافظت أسعار الدواجن على استقرارها في بورصة الدواجن، حيث تراوحت أسعار الفراخ البيضاء بين 70 و75 جنيهًا للكيلو داخل البورصة، لتصل إلى المستهلك في المحال التجارية بأسعار تتراوح بين 80 و90 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة وتكاليف النقل.

سجل سعر الفراخ الساسو في المزارع نحو 100 جنيهًا للكيلو، فيما تراوح سعره للمستهلك في الأسواق بين 105 و110 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة، بينما بلغ سعر الفراخ البلدي في المزارع نحو 110 جنيهًا، وسعره للمستهلك بين 115 و120 جنيهًا للكيلو.

استقر سعر كرتونة البيض الأحمر عند 125 جنيهًا للجملة، بينما تراوح سعرها للمستهلك بين 135 و145 جنيهًا حسب المنطقة، وبالنسبة للبيض الأبيض فقد سجلت الكرتونة 120 جنيهًا للجملة، وتراوح سعرها للمستهلك بين 130 و140 جنيهًا وفقًا لمكان البيع.

أسعار اللحوم والأسماك

حافظت أسعار الأسماك على استقرارها، خاصة البلطي الأكثر طلبًا، حيث تراوح سعر فيليه البلطي من 100 إلى 300 جنيهًا للكيلو، وسجل السبيط والكاليماري من 250 إلى 450 جنيهًا للكيلو، والجمبري المجمد من 175 إلى 525 جنيهًا للكيلو حسب الأحجام.

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فيما يخص اللحوم الحمراء، سجل سعر اللحم البلدي الكندوز بين 400 إلى 450 جنيهًا للكيلو، واللحم الجملي بين 330 إلى 390 جنيهًا للكيلو، مع تسجيل الموز المغربي سعرًا بين 22 و32 جنيهًا، والبطيخ بين 24 و100 جنيه للثمرة حسب الوزن.

مبادرات القوات المسلحة لضبط السوق

تواصل منافذ تابعة للقوات المسلحة ومبادرة حياة كريمة ووزارات الزراعة والداخلية والتموين طرح اللحوم الحمراء بأسعار مخفضة، مما يسهم في زيادة المعروض وتحقيق توازن نسبي في الأسواق، خاصة مع ارتفاع الطلب على اللحوم.

يعكس استقرار الأسعار الحالي توازنًا نسبيًا بين العرض والطلب، مدعومًا بتوافر السلع الأساسية وزيادة ضخ المنتجات عبر المنافذ الحكومية، وهو ما يحد من تقلبات السوق ويحافظ على استقرار أسعار الغذاء في مصر خلال الفترة الحالية.