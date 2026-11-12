استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري في 12 نوفمبر 2026

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 12 نوفمبر 2026، مع تسجيل أسعار متقاربة بين البنوك الكبرى ومتوسط 53.53 جنيه للشراء والبيع.

أثبتت البيانات الصادرة عن الأسواق المالية المحلية خلال تعاملات يوم الخميس 12 نوفمبر 2026، استقراراً تاماً في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري. وقد جاءت هذه القراءة للسوق لتعكس توازناً دقيقاً بين العرض والطلب، مع تسجيل البنوك العاملة في السوق المحلية فروقاً طفيفة جداً في هيكل أسعار الشراء والبيع، مما يشير إلى ثبات كبير في السيولة النقدية المتداولة بين المؤسسات المصرفية المختلفة خلال الفترة الزمنية المحددة.

تحليل أسعار البنوك الحكومية والرسمية

سجل سعر العملة الأمريكية في بنك قناة السويس نحو 53.52 جنيه للشراء و53.62 جنيه للبيع، وهو ما يجعله يتصدر القائمة من حيث سعر الشراء في هذا القطاع المحدد. وفي الوقت نفسه، بلغ السعر في بنكي الأهلي المصري ومصر، اللذين يُعدان أكبر البنوك الحكومية من حيث الأصول والعملاء، نحو 53.50 جنيه للشراء و53.60 جنيه للبيع، مما يعكس سياسات تسعير متقاربة بين أكبر كيانين مصرفيين في الدولة المصرية.

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توزيع الأسعار بين البنوك الأجنبية والمحلية

وتداول الدولار بالسعر نفسه، عند 53.50 جنيه للشراء و53.60 جنيه للبيع، في عدد كبير من البنوك، من بينها HSBC، وفيصل الإسلامي، والعقاري المصري العربي، وقطر الوطني الأهلي QNB، والكويت الوطني، والبركة، والتجاري الدولي CIB، ونكست، والإسكندرية، والمصري الخليجي، والتنمية الصناعية، والشركة المصرفية العربية الدولية SAIB، والمصرف المتحد، والبنك العربي الأفريقي.

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فروق الأسعار في البنوك الإقليمية والدولية

شهدت بعض البنوك الأخرى فروقاً بسيطة في هيكل التسعير، حيث سجل البنك الأهلي الكويتي سعر 53.50 جنيه للشراء، و53.56 جنيه للبيع، بينما جاء بيت التمويل الكويتي بأقل سعر شراء عند 53.48 جنيه للشراء، و53.58 جنيه للبيع. كما سجل كريدي أجريكول والمصرف العربي سعر 53.46 جنيه للشراء، و53.56 جنيه للبيع، في حين شهد مصرف أبوظبي الإسلامي أدنى سعر شراء عند 53.29 جنيه، مع سعر بيع عند 53.39 جنيه.

المؤشرات الرسمية للبنك المركزي المصري

وبحسب أحدث بيانات البنك المركزي المصري، سجل سعر الدولار نحو 53.49 جنيه للشراء و53.62 جنيه للبيع. وبلغ أعلى سعر لشراء الدولار في البنوك 53.52 جنيه، بينما سجل أقل سعر للبيع 53.39 جنيه، ووصل متوسط السعر إلى نحو 53.53 جنيه، وهو ما يؤكد توحداً كبيراً في قيم السوق المرجعية التي تعتمد عليها أغلب المؤسسات المالية في تعاملاتها اليومية.