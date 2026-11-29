استقر سعر اليورو مقابل الجنيه المصري لدى البنوك العاملة في السوق المحلية يوم الأحد 29 نوفمبر 2026، بتفاوت بسيط بين أسعار الشراء والبيع لدى المؤسسات المالية المختلفة.

استقر متوسط سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة اليورو مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات السوق المحلية ليوم الأحد الموافق 29 نوفمبر 2026، دون تسجيل تحركات حادة أو تقلبات مفاجئة. وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن البنوك المصرية أن متوسط السعر سجل عند 60.12 جنيه مصري للشراء مقابل 60.18 جنيه مصري للبيع، في إشارة إلى توازن دقيق في السيولة النقدية المتاحة.

تفاصيل أسعار اليورو في البنوك الكبرى

قدم البنك الأهلي المصري، كأكبر مؤسسة مصرفية حكومية، أسعاره بثبات عند 60.02 جنيه للشراء و60.25 جنيه للبيع، مما يجعله الخيار الأول لكثير من العملاء في المعاملات اليومية. وبالمثل، حافظ بنك مصر على نفس المستوى من التسعير، حيث سجل سعر العملة عند 60.02 جنيه للشراء و60.25 جنيه للبيع، متماثلاً تماماً مع منافسه الحكومي الكبير.

Also read نادي الزهور يستضيف النهائي العالمي لجولف كروكيه 2026

في القطاع الخاص، أظهر البنك التجاري الدولي CIB سعر شراء عند 60.02 جنيه وسعر بيع عند 60.30 جنيه، ليصبح سعر البيع لديه الأعلى قليلاً بين البنوك الكبرى. فيما سجل مصرف أبوظبي الإسلامي سعر شراء عند 60.10 جنيه وسعر بيع مرتفعاً عند 60.34 جنيه، متقدماً بفارق بسيط على البنوك السابقة في هامش الربح على عمليات البيع.

المواقف التسعيرية للمؤسسات المالية الأخرى

سجل بنك قناة السويس سعر شراء عند 60.05 جنيه وسعر بيع عند 60.28 جنيه، بينما قدم بنك قطر الوطني الأهلي (QNB) تسعيراً تنافسياً أكثر عند 59.87 جنيه للشراء و60.19 جنيه للبيع. كما سجل بنك الإسكندرية سعر شراء عند 59.90 جنيه وسعر بيع عند 60.18 جنيه، مما يعكس تنافسية ملحوظة في جانب الشراء مقارنة بالبنوك الحكومية.

Advertisement

في المقابل، سجل بنك كريدي أجريكول سعر شراء عند 60 جنيه مصري وسعر بيع عند 60.23 جنيه، بينما بلغ سعر البنك التجاري أبوظبي 59.97 جنيه للشراء و60.21 جنيه للبيع. ولم يبتعد بنك البركة عن المتوسط العام، مسجلاً 60.02 جنيه للشراء و60.25 جنيه للبيع، بنفس سعر البنك الأهلي وبنك مصر.

التباين في الأسعار وآثاره على السوق

سجل البنك العربي الأفريقي الدولي وسوق الكويت الوطني نفس السعر عند 60.02 جنيه للشراء و60.25 جنيه للبيع، مما يوحي بتوافق تسعيري واضح بين هذه المؤسسات. بينما سجلت الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB) سعر شراء عند 60.04 جنيه وسعر بيع عند 60.27 جنيه، لتبقي الفارق بين الشراء والبيع ضمن نطاق ضيق ومستقر.

أما بنك التعمير والإسكان فسجل سعر شراء عند 59.97 جنيه وسعر بيع عند 60.21 جنيه، على غرار البنك التجاري أبوظبي. وأخيراً، سجل بنك فيصل الإسلامي سعر شراء عند 60.01 جنيه وسعر بيع عند 60.26 جنيه، ليكتمل المشهد التسعيري اليومي لليورو في السوق المصرية بتاريخ 29 نوفمبر 2026.