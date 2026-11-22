مصادر عسكرية ليبية تؤكد استهداف سفينة تجارية مالطية بمسيرة بحرية قبالة بنغازي، في ظل هجوم مماثل استهدف فرقاطة روسية راسية في القاعدة البحرية.

أفاد مصدران عسكريان ليبيا ن، الأحد، بأن سفينة تجارية ترفع علم مالطا تعرضت للاستهداف ب مسيرة بحرية قبالة سواحل مدينة بنغازي شرقي ليبيا. جاءت هذه الحادثة بعد ساعات من هجوم منفصل استهدف سفينة روسية كانت راسية داخل القاعدة البحرية بالمدينة، مما أثار تساؤلات واسعة حول طبيعة الرابط بين الحادثين.

تفاصيل الهجوم ومسيرة مالطا

اعترضت أكثر من 12 مسيرة بحرية خلال ساعات المساء قبالة سواحل بنغازي، حيث استهدفت واحدة منها السفينة التجارية. ولم تتضح بعد درجة الأضرار التي لحقت بالسفينة أو ما إذا كانت هناك إصابات بشرية بين أفراد طاقمها. كما لم يتم تحديد الجهة المسؤولة عن استهداف السفينة التجارية، ولا يزال هناك غموض بشأن وجود صلة مباشرة بين هذه الحادثة والهجوم الذي استهدف السفينة الروسية فجر اليوم نفسه.

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طبيعة السفينة الروسية والمصادر

وصفت المصادر العسكرية السفينة الروسية التي استهدفت بأنها فرقاطة، كانت تحمل ما بين 90 و100 عسكري على متنها. ولا تزال المعلومات بشأن وقوع قتلى أو جرحى وأعدادهم الدقيقة غير محسومة. وأشارت التقديرات الأولية إلى أن القطع المستخدمة في الهجوم تعود إلى مسيرات بحرية أوكرانية الصنع من طراز "ماغورا".

أضافت المصادر أن هذه المسيرات كانت مزودة بأجهزة اتصال بالإنترنت عبر منظومة "ستارلينك"، مما مكنها من الوصول لمسافات بعيدة. وقُدر مدى هذه المسيرات بما بين 800 و1500 كيلومتر، مما يشير إلى أنها ربما انطلقت من مواقع متقدمة. رجحت المصادر أن نقطة الانطلاق كانت إحدى القواعد العسكرية التي قالت إن قوات أوكرانية تشغلها في غرب ليبيا.

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تقرير الأكسيوس ودور الأمن الأوكراني

في سياق متصل، نقل مراسل موقع "أكسيوس" باراك رافيد، في منشور على منصة "إكس"، عن مصدر مطلع أن جهاز الأمن الأوكراني "إس بي يو" نفذ الهجوم بعيد المدى على السفينة الروسية. لم يحدد المنشور وسيلة التنفيذ الدقيقة أو نقطة الانطلاق المباشرة، كما لم يتناول استهداف السفينة التجارية الذي وردت أنباء عنه لاحقاً.

تشير هذه التقارير إلى تورط أجهزة أمنية خارجية في تنفيذ العمليات، مما يضيف بعداً جديداً للأزمة. لم تؤكد أو تنفي الجهات الرسمية الأوكرانية involvement في الهجوم بشكل مباشر، مما يترك مجالاً للتكهنات والتحقيقات المستقلة.

موقف الحكومة الليبية والتحقيقات

من جانبها، رجحت الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب، برئاسة أسامة حماد، تعرض السفينة الروسية لهجوم بمركبات مسيرة أثناء رسوها داخل قاعدة بنغازي البحرية. وقد وجهت الحكومة بالتنسيق مع موسكو لإجراء تحقيق مشترك لمعرفة الملابسات الدقيقة وتفاصيل الهجوم.

أوضحت الحكومة أن السفينة كانت في طريق عودتها إلى روسيا، وتوقفت في بنغازي للتزود بالوقود والمؤن، في إطار اتفاقيات التعاون والتسهيلات البحرية بين البلدين. وأكدت السيطرة على الحريق وتأمين الموقع، بالإضافة إلى سلامة مرافق الميناء والقاعدة البحرية ومخازنهما، مع استمرار العمل بصورة طبيعية في المنشآت.

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أكدت الحكومة أنها لم تحدد بعد اسم السفينة الروسية أو طبيعتها العسكرية الدقيقة، كما لم تحدد حجم الأضرار التي لحقت بها. ومع ذلك، وصفت الحكومة استهداف السفينة بأنه "اعتداء خطير على السيادة الوطنية". وشددت على أن ليبيا ليست طرفاً في الحرب الروسية الأوكرانية، وأنها لن تسمح بتحويل أراضيها وموانئها إلى ساحة للصراعات الدولية.