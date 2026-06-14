استمرار محاكمة 29 متهمًا في قضية خلية الهيكل الإداري بالسلام وعدد من القضايا المشابهة

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب بمجمع محاكم بدر غدًا الاثنين مرافعة الدفاع في محاكمة 29 متهمًا في قضية خلية الهيكل الإداري بالسلام، كما تشهد المحاكم جلسات أولى وتأجيلات في قضايا انضمام إلى جماعات إرهابية وتمويل إرهاب بمختلف المناطق.

تستمر محاكمة 29 متهمًا في قضية " خلية الهيكل الإداري بالسلام "، المعروفة برقم 557 لسنة 2025 جنايات السلام ورقم 6801 لسنة 2020 حصر أمن دولة على، حيث تعقد الدائرة الأولى إرهاب بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، جلسة غدًا الاثنين لسماع مرافعات الدفاع.

وتتشكل المحكمة من عضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد. في سياق متصل، تشهد المحاكم المصرية عددًا كبيرًا من القضايا المشابهة المتعلقة بالانضمام إلى جماعات إرهابية وتمويل الإرهاب، حيثNice! I see several ongoing trials across different districts of Cairo and its suburbs.

These include the first hearings for 38 defendants in Helwan, one defendant in Boulak El-Dakrour, 42 defendants in Matariya and another 42 in El-Marg, plus 59 defendants in the First Settlement. Some cases have been postponed, such as the trial of 4 defendants in Nasr City to August 16, and the trial of 292 defendants in the Fifth Settlement to September 7. коН revelations by the public prosecution indicate that the charges against the defendants in the "Administrative Structure Cell" case span from 2015 until October 1, 2023.

The first four defendants are accused of leading a terrorist group aimed at disrupting public order, endangering society, obstructing the constitution and law, impeding state institutions, attacking citizens' personal freedoms, and harming national unity and social peace. The remaining defendants are charged with joining this terrorist group with full knowledge of its objectives, and all defendants face charges of financing terrorism





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