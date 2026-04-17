استقرار أسعار الذهب مع بداية تعاملات الجمعة 16 أبريل 2026.. وتفاصيل أعيرة الذهب المختلفة

سجلت أسعار الذهب ثباتًا ملحوظًا اليوم الجمعة 16 أبريل 2026 في محلات الصاغة المصرية، مع بقاء عيار 24 عند 8017 جنيهًا للشراء. التفاصيل حول أعيرة الذهب المختلفة والتحركات العالمية المؤثرة.

سجلت أسعار الذهب استقرارًا ملحوظًا مع بداية تعاملات اليوم الجمعة الموافق 16 أبريل 2026 في محلات الصاغة، حيث حافظت معظم أعيرة الذهب على مستوياتها السابقة دون تغيير يذكر. يأتي هذا الثبات وسط ترقب وحذر يسيطر على الأسواق بعد تداولات أمس التي شهدت بعض التحركات. ويُعد عيار 24 ، الأغلى قيمة، هو الأبرز في متابعة حركة الذهب، حيث بلغ سعره للشراء 8017 جنيهًا وللبيع 7960 جنيهًا.

وقد شهدت الفترة الماضية، بدءًا من مطلع الأسبوع الجاري وحتى نهاية تعاملات أمس الخميس، انخفاضًا في أسعار الذهب، حيث خسر جرام الذهب ما يقرب من 145 جنيهًا بشكل عام. ويُعتبر عيار 21 هو الأكثر انتشارًا وشعبية في السوق المصري، وقد بلغ سعره للشراء 7015 جنيهًا وللبيع 6965 جنيهًا. أما عيار 18، والذي يحتل مرتبة متوسطة من حيث الانتشار، فقد سجل سعر شراء 6018 جنيهًا وسعر بيع 5197 جنيهًا. في سياق متصل، بلغ سعر الجنيه الذهب 56.12 ألف جنيه للشراء و 55.72 ألف جنيه للبيع، بينما وصلت أوقية الذهب إلى 4789 دولارًا للشراء و 4788 دولارًا للبيع. وقد شهد سعر عيار 22 استقرارًا عند 7349 جنيهًا للشراء و 7296 جنيًها للبيع. هذه المستويات تأتي بعد تذبذبات شهدتها الأسواق المحلية، مع الأخذ في الاعتبار أن الأسعار تتأثر بشكل مباشر بالمعروض والطلب بالإضافة إلى العوامل الاقتصادية العالمية. إن استقرار الأسعار يعكس حالة من الهدوء النسبي في السوق، مما قد يشجع البعض على اتخاذ قرارات استثمارية جديدة أو إعادة تقييم محافظهم الاستثمارية. وقد تأثرت السوق المحلية سابقًا بانخفاضات مفاجئة، حيث خسرت بعض الأعيرة ما يقارب 70 جنيهاً في ختام تعاملات الأربعاء، مما يدل على الحساسية الشديدة لأسعار الذهب للتغيرات الاقتصادية والمستجدات السياسية. يُعد الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين، وبالتالي فإن أي تحرك في سعره يحظى بمتابعة دقيقة من قبل المستثمرين والأفراد على حد سواء. إن تحديد أسعار الذهب في مصر يتم بناءً على عدة عوامل، أهمها سعر الأونصة العالمي، وسعر صرف الدولار الأمريكي، بالإضافة إلى العرض والطلب المحلي. وتلعب تحركات الأسواق العالمية دورًا محوريًا في تحديد مسار أسعار الذهب محليًا. فعلى الصعيد العالمي، شهدت أسعار الذهب اتجاهًا تصاعديًا مؤخرًا، مقتربة من أعلى مستوياتها المسجلة خلال الأسابيع الأربعة الماضية، مدعومة بتراجع قيمة الدولار الأمريكي. على الرغم من هذا الارتفاع، لا يزال الذهب أقل بنسبة 8% تقريبًا منذ اندلاع الحرب، لكنه تمكن من تحقيق مكاسب بنسبة 18% مقارنة بأدنى مستوياته التي سجلها في 23 مارس الماضي عند 4097 دولارًا. في المقابل، تعرض الذهب لضغوط هبوطية منذ أن وصل إلى ذروته عند 5626 دولارًا في 29 يناير الماضي. وقد حافظ المعدن الأصفر على تداوله فوق مستوى 4800 دولار، مدعومًا بالجهود المبذولة من قبل الوسطاء الدوليين لتثبيت وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، والذي من المقرر أن تنتهي مدته الأسبوع المقبل. لا يزال مضيق هرمز يمثل نقطة توتر رئيسية، مع استمرار القيود المفروضة على حركة الملاحة فيه. على صعيد أسواق الطاقة، افتتح خام برنت تعاملات اليوم عند 94.91 دولارًا، بعد أن تجاوز حاجز 115 دولارًا في أواخر شهر مارس، مما ساهم في تخفيف حدة الضغوط التضخمية وتقليل احتمالات تشديد السياسة النقدية. كما أدى انخفاض أسعار النفط إلى تهدئة توقعات التضخم، وهو ما قد يدفع البنوك المركزية إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترات أطول. وفي سياق متصل، تراجع مؤشر الدولار بأكثر من 0.2%، مسجلًا أدنى مستوى له في ستة أسابيع عند 97.83 نقطة، مواصلًا خسائره للجلسة التاسعة على التوالي، مما وفر دعمًا نسبيًا لأسعار الذهب. وفي نفس السياق، تدرس الولايات المتحدة وإيران تمديد وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين إضافيين، وذلك بهدف إتاحة المزيد من الوقت للوصول إلى اتفاق نهائي، مع استمرار القيود على الملاحة في مضيق هرمز. وقد أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن الطرفين قد توصلا إلى اتفاق مبدئي لمواصلة المسار الدبلوماسي، وذلك عقب جولة مفاوضات أولية لم تسفر عن نتائج حاسمة في باكستان. هذه التطورات العالمية تؤثر بشكل مباشر على أسعار الذهب، سواء بالدعم أو بالضغط، مما يجعل من متابعة هذه الأخبار أمرًا ضروريًا لفهم حركة السوق. إن استقرار سعر الذهب اليوم يعكس توازنًا مؤقتًا بين العوامل المؤثرة، ومن المتوقع أن تستمر التوقعات والتحليلات في متابعة أي مستجدات قد تؤثر على هذا الاستقرار خلال الأيام القادمة. يمثل سعر الذهب مؤشرًا هامًا للصحة الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية، ولذلك فإن أي تغيرات فيه تستدعي اهتمامًا خاصًا من قبل كافة الأطراف المعنية





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

البورصة تحقق 40 مليار جنيه مكاسب سوقية في جلسة اليوم الأربعاءنشاط ملحوظ شهدته البورصة اليوم الأربعاء 16 أبريل 2026 على مستوى المؤشرات وقيم وأحجام التداولات - الوطن

Read more »

مواعيد مباريات اليوم الخميس 16 - 4 - 2026 والقنوات الناقلةيشهد اليوم الخميس الموافق 16 أبريل 2026، جدولًا حافلًا بالمباريات القوية في مختلف البطولات القارية، حيث تتجه الأنظار إلى مواجهات ربع نهائي بطولتي الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي، إلى جانب صراع

Read more »

تراجع سعر الدولار في مصر خلال تعاملات الأسبوعيشهد سعر الدولار الأمريكي تراجعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري في مختلف البنوك المصرية خلال تعاملات الأسبوع الحالي، وذلك حسب أحدث التحديثات المصرفية ليوم الخميس 16 أبريل 2026.

Read more »

في ذكرى ميلاد الملحن عمار الشريعي.. لماذا رفض إجراء عملية لاستعادة بصره؟يحل اليوم الخميس 16 أبريل 2026 ذكرى ميلاد أحد عباقرة الموسيقى العربية الموسيقار الراحل عمار الشريعي 1948 2012 - الوطن

Read more »

ساعات ويغلق موقع ماسنجر.. التفاصيل الكاملة وما الذي يتغير ومن المتضرر؟تبدأ شركة ميتا اليوم 16 أبريل 2026 تنفيذ قرارها بإغلاق موقع ماسنجر المستقل messenger.com بشكل نهائي، مع تحويل المستخدمين تلقائيا إلى منصة فيسبوك لاستخدام الدردشة عبر الويب

Read more »

الدولار يتراجع طفيفاً أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 16 أبريل 2026 في ظل استقرار نسبيسعر الدولار الأمريكي يشهد انخفاضاً طفيفاً أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الخميس 16 أبريل 2026، مدعوماً بارتفاع الاحتياطي النقدي وتحويلات المصريين بالخارج.

Read more »