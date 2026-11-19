استقرار سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 19 أكتوبر 2026، وتفاصيل أسعار البنوك الكبرى للشراء والبيع مع تركز التداول حول 53.75 جنيهاً.

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي بشكل واضح أمام الجنيه المصري في تعاملات يوم الخميس الموافق 19 أكتوبر 2026، وذلك بالتزامن مع انطلاق العمل الرسمي للبنوك الحكومية والخاصة ومحال الصرافة في جميع أنحاء البلاد. جاء هذا الثبات في الأسعار ليمنح المستثمرين والمتعاملين في السوق المحلية صورة دقيقة عن قيمة العملة الخضراء في القطاع المصرفي الرسمي، مما يعكس حالة من التوازن في تداولات العملات خلال الأسبوع الحالي.

تحليل أسعار البنوك الكبرى للدولار

كشف آخر تحديث لأسعار صرف العملات أن البنك المركزي المصري سجل سعر الدولار عند نحو 53.7526 جنيه للشراء، بينما سجل سعر للبيع قدره 53.8883 جنيه، ليكون المرجع الأساسي للسوق. وفي البنوك التجارية الكبرى، تراوحت أسعار الشراء والبيع بين بنكين رئيسيين هما البنك الأهلي المصري وبنك مصر، حيث سجل كلاهما سعر شراء يبلغ 53.77 جنيه وسعر بيع يبلغ 53.87 جنيه لكل من البنكنوت والتحويلات، مما يدل على توحيد كبير في الأسعار بين هذين العملاقين الماليين.

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من جهة أخرى، سجل بنك القاهرة سعر شراء بلغ 53.75 جنيه وسعر بيع بلغ 53.85 جنيه، بينما لم يسجل بنك قناة السويس والبنك التجاري الدولي CIB فروقاً كبيرة، حيث اعتمد كلاهما على سعر شراء 53.77 جنيه وسعر بيع 53.87 جنيه. يوضح هذا التوزيع أن أسعار الشراء كانت متقاربة جداً، مع تسجيل البنك الأهلي وبنك مصر وبنك قناة السويس وCIB لأعلى سعر شراء عند 53.77 جنيه، مقابل 53.75 جنيه في بنك القاهرة والبنك المركزي عند 53.7526 جنيه.

على صعيد سعر البيع، تصدر البنك المركزي المصري القائمة بأعلى سعر عند 53.8883 جنيه، يليه مباشرة البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك قناة السويس والبنك التجاري الدولي CIB بسعر 53.87 جنيه لكل منهما. وفي المقابل، سجل بنك القاهرة أقل سعر للبيع عند 53.85 جنيه، مما يعني أن الفجوة بين أعلى وأقل سعر بيع بين البنوك الكبرى لم تتجاوز سنتين ونصف القنيطر، مما يشير إلى شدة المنافسة وتقليص الهوامش الربحية على عمولة الصرف.

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العوامل الداعمة للدولار عالمياً

لم يأتِ استقرار الدولار في مصر بعزل عن السياق العالمي، حيث حافظت العملة الأمريكية على تداولاتها قرب أعلى مستوى لها خلال 19 شهراً. هذا الدعم العالمي يعود بشكل أساسي إلى إشارات متشددة صادرة عن مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والتي تعزز توقعات استمرار تشديد السياسة النقدية لاحتواء الضغوط التضخمية.

وخلال التعاملات الآسيوية المبكرة من ذلك اليوم، ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1% ليسجل 103.965 نقطة، محققاً أعلى مستوى له منذ أبريل 2025. على الرغم من أن معظم العملات الآسيوية سجلت استقراراً كبيراً، إلا أن قوة الدولار ظلت هي السمة الغالبة بفضل التوقعات الاقتصادية التي تدعم سعره، مما انعكس بشكل مباشر على ثبات السعر المحلي في البنوك المصرية التي تتبع المعايير الدولية في تقييم العملة الأمريكية.