استقرار سعر الجنيه الإسترليني في مصر اليوم 3 نوفمبر 2026

استقر سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في تعاملات 3 نوفمبر 2026، بتفاوت في أسعار الشراء والبيع بين البنوك المصرية الكبرى.

استقر سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 ، وفقًا لآخر تحديثات أسعار الصرف المتاحة في السوق المحلية، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في مستويات التبادل النقدي لهذه العملة الرئيسية. وسجلت أسعار الصرف تفاوتات دقيقة في مستويات الشراء والبيع عبر القنوات المصرفية المختلفة، حيث سجل أعلى سعر للشراء من الجنيه الإسترليني عند 74.89 جنيه، بينما وصل أقل سعر للبيع إلى 74.47 جنيه، مما يوضح الفروق الطفيفة في سياسات التسعير بين المؤسسات المالية.

تفاصيل أسعار الشراء والبيع في البنوك

يأتي قرار أسعار الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية اليوم متوافقًا مع التقلبات اليومية التي تشهدها السوق، حيث تباينت الأسعار بشكل طفيف بين المؤسسات المالية الكبرى. وفي مصرف أبوظبي الإسلامي، سجل سعر الجنيه الإسترليني 74.89 جنيه للشراء، و75.37 جنيه للبيع، مما يجعله أحد البنوك الرائدة في أعلى سعر شراء خلال هذه الفترة. وعلى الجانب الآخر، يقدم البنك الأهلي المصري سعر جنيهاً للشراء بقيمة 74.55 جنيه، و75.01 جنيه للبيع، وهو السعر ذاته الذي اعتمده بنك كريدي أجريكول، مما يشير إلى توحيد في السياسات بين هذه الكيانات الكبيرة.

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تباين الأسعار في المؤسسات المالية الأخرى

شهدت البنوك الأخرى تباينات صغيرة في أسعار صرف الجنيه الإسترليني، حيث قدم بنك البركة سعر شراء بقيمة 74.55 جنيه، و75.01 جنيه للبيع، متماشياً مع البنك الأهلي ومصرف كريدي أجريكول. وبالمثل، سجل بنك نكست بنفس المعدلات، حيث بلغ سعر الشراء 74.55 جنيه، وسعر البيع 75.01 جنيه، مما يعكس استقراراً في الأسواق لدى البنوك ذات الحصة السوقية الكبيرة. وفي بنك مصر، استقر السعر عند 74.55 جنيه للشراء و75.01 جنيه للبيع، كما فعل بنك التنمية الصناعية، والبنك العربي الأفريقي الدولي، والبنك العقاري المصري العربي، جميعها بمعدلات متطابقة تشير إلى اتساق في العرض والطلب لدى هذه الفئة من البنوك.

معدلات صرف متفاوتة في البنوك المتوسطة

في حين حافظت البنوك الكبرى على استقرار نسبي، قدمت بنوك أخرى معدلات مختلفة قليلاً، مثل بنك بيت التمويل الكويتي الذي سجل سعر شراء يبلغ 74.57 جنيه، وسعر بيع 75.02 جنيه، مما يميزه عن منافسيه بمعدلات تنافسية. وفي بنك قناة السويس، بلغ سعر الشراء 74.52 جنيه، والبيع 75.01 جنيه، بينما ارتفع سعر البيع قليلاً في البنك المصري الخليجي ليصل إلى 75.04 جنيه مع سعر شراء 74.52 جنيه. كما سجل بنك أبوظبي التجاري 74.50 جنيه للشراء و74.98 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه الذي اعتمده بنك التعمير والإسكان، مما يعكس توجهاً واضحاً لدى هذه المؤسسات في تحديد هوامش الربح.

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أرقام دقيقة في البنوك المتخصصة والمصرفية

واصلت البنوك المتخصصة تقديم أسعار دقيقة، حيث سجل بنك قطر الوطني الأهلي 74.50 جنيه للشراء و74.96 جنيه للبيع، بينما قدم بنك الكويت الوطني 74.53 جنيه للشراء و74.98 جنيه للبيع، مما يوضح اختلافات طفيفة في السياسات النقدية. وفي بنك الإسكندرية، ارتفع سعر الشراء قليلاً إلى 74.54 جنيه مع سعر بيع 75.00 جنيه، بينما سجل بنك أبوظبي الأول 74.54 جنيه للشراء و75.02 جنيه للبيع. وفي البنك التجاري الدولي CIB، انخفض سعر الشراء إلى 74.47 جنيه مع سعر بيع 74.96 جنيه، مما يجعله أحد البنوك الأقل سعراً في عملية الشراء خلال هذه الجلسة المحددة.

أدنى الأسعار وأعلى هامش للبيع

سجلت بعض البنوك أسعاراً منخفضة في عمليات الشراء، حيث سجل بنك فيصل الإسلامي 74.48 جنيه للشراء و74.94 جنيه للبيع، بينما تقدم المصرف العربي الدولي AIB بسعر 74.55 جنيه للشراء و74.89 جنيه للبيع، وهو ما يعد من أدنى أسعار البيع في السوق. وفي المقابل، سجل المصرف المتحد 74.18 جنيه للشراء مع سعر بيع 75.01 جنيه، مما يشير إلى هوامش ربح مختلفة. كما سجل البنك الأهلي الكويتي 74.37 جنيه للشراء و75.01 جنيه للبيع، بينما سجل بنك HSBC أدنى سعر للشراء عند 74.10 جنيه وأقل سعر للبيع عند 74.47 جنيه، مما يعكس تنوعاً واضحاً في استراتيجيات التسعير لدى المؤسسات الدولية والمحلية.