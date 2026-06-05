استقرار سعر الدولار وإغلاق البنوك الأسبوعي في مصر 5-6-2026

تظهر بيانات اليوم أن سعر الدولار استقر عند مستويات متقاربة في أغلب البنوك المصرية، مع إغلاق مؤسسات الصرافة والعطل الأسبوعية التي أثرت على التداول الرسمي.

شهدت أسعار صرف الدولار استقراراً ملحوظاً خلال أول تعاملات له اليوم الجمعة 5-6-2026، وذلك في ظل إيقاف العمل المصرفي المتزامن مع إجازة البنوك وعطلة البنك المركزي المصري.

فقد أعلن الجهاز المصرفي عن إغلاق الفروع من مساء الجمعة وحتى مساء السبت كإجراءات روتينية لراحة الموظفين خلال الأسبوع. ورغم توقف التداول الرسمي، استمرت عمليات الصرف في بعض الفروع التي أُختُفت من الإغلاق، مسجلة بذلك أسعاراً ثابتة دون أي تقلبات ملحوظة في السوق. ويُظهر التقرير أن متوسط سعر الدولار في البنك المركزي سُجل عند 51.77 جنيهاً للشراء و51.87 جنيهاً للبيع، ما يعكس توازنًا بين العرض والطلب في ظل غياب النشاط المصرفي اليومي.

وبينما احتفظت معظم البنوك بأسعار متقاربة، سجلت بعض المؤسسات أسعاراً أقل من المتوسط، حيث كان أقل سعر للدولار للشراء 51.67 جنيهاً والبيع 51.77 جنيهاً في بنك الإمارات دبي الوطني، وتابعت ذلك بنقطة سعرية مماثلة في بنوك أبوظبي التجاري، كريدي أجريكول، بيت التمويل الكويتي والكويت الوطني عند 51.75 جنيهاً للشراء والبيع. وعلى الجانب الآخر، ارتفعت الأسعار في عدد محدود من البنوك، حيث وصل أعلى سعر للشراء إلى 51.95 جنيهاً والبيع إلى 52.05 جنيهاً في المصرف العربي الدولي، بينما سجل المصرف نفسه ثاني أعلى سعر عند 51.92 جنيهاً للشراء و52.02 جنيهاً للبيع.

هذه الفروقات الطفيفة بين البنوك تُظهر مدى التباين الطفيف في سياسات التسعير وتقدير المخاطر المرتبطة بتقلبات السوق. وتشير البيانات إلى أن متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك ارتفع إلى 51.77 جنيهاً للشراء و51.87 جنيهاً للبيع، مع وجود استثناءات في بنوك مثل العقاري المصري العربي، التجاري الدولي، المصرف المتحد، ميد بانك، الأهلي المصري، HSBC، النكست، البنك المصري الخليجي، فيصَل الإسلامي وغيرهم من المؤسسات التي تبنت نفس السعر المتوسط.

أما في فروع أخرى مثل بنوك الإسكندرية ومصر والأهلي الكويتي وقناة السويس وسايب، فقد بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 51.80 جنيهاً للشراء و51.90 جنيهاً للبيع. هذه الأرقام تدل على استقرار عام في السوق، رغم إغلاق البنوك الرسمي، وتعكس توقعات المستثمرين بأن الفجوة بين سعر الشراء والبيع لن تشهد أية تقلبات جذرية في الفترات القريبة، ما يدعم الثقة في استقرار العملة المصرية أمام الدولار خلال الأيام القادمة





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

سعر الدولار البنوك المصرية العطلة الأسبوعية السوق المصرفي الاقتصاد المصري

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

سعر الذهب اليوم في مصرسجل سعر الذهب ثباتا في مصر اليوم الجمعة 5-6-2026، مع استمرار التداولات في محلات الصاغة. بلغ سعر عيار 18 5704 جنيها للشراء و5640 جنيها للبيع، في حين بلغ سعر عيار 24 6707 جنيها للشراء و7520 جنيها للبيع.

Read more »

استقرار سعر الدولار في البنوك اليوم الجمعة 5-6-2026استمر استقرار سعر أقل دولار في البنوك اليوم الجمعة 5-6-2026؛ استقرارا من دون تغيير وذلك التوازي مع تعطل العمل في البنوك. وبلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي 51.77 جنيها للشراء و 51.87 جنيها للبيع. وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 51.80 جنيها للشراء و 51.9 جنيها للبيع في بنوك "الإسكندرية، مصر، الأهلي الكويتي، قناة السويس، سايب".

Read more »

مواعيد قطارات أسوان إلى القاهرة يوم الجمعة 5-6-2026نشر صدى البلد جدول مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة يوم الجمعة 5 يونيو 2026، متضمنًا قطارات الـVIP، النوم، التالجو، والقطارات المكيفة مثل الإسباني والروسي، مع تفاصيل أوقات الانطلاق والوصول وتوافر التذاكر في الدرجتين الأولى والثانية.

Read more »

أسعار الدواجن في أسوان اليوم الجمعة 5-6-2026شهدت محافظة أسوان اليوم الجمعة 5-6-2026

Read more »

سعر الذهب اليوم 5-6-2026استقر سعر الذهب مع أول تعاملات له اليوم الجمعة 5-6-2026، بدون تغيير بمختلف الأعيرة الذهبية.

Read more »

أسعار الخضراوات والفاكهة في أسوان اليوم الجمعة 5-6-2026شهدت أسواق محافظة أسوان اليوم الجمعة 5-6-2026

Read more »