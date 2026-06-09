استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوكMarcher 9 يونيو 2026

تقرير شامل عن أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري فيBX主要 البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 9 يونيو 2026، حيث سجل السعر استقراراً في بداية التعاملات الصباحية مع اختلافات طفيفة بين البنوك.

شهد سوق الصرف المصري في التعاملات الصباحية ليوم الثلاثاء 9 يونيو 2026 استقراراً ملحوظاً في أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري عبر غالبية البنوك العاملة.

وقد تراوحت أسعار الشراء بين 52.07 و52.25 جنيه، بينما تراوحت أسعار البيع بين 52.10 و52.35 جنيه، مع ثبات واضح في بعض البنوك الكبرى. ويبدو أن الاستقرار يعكس حالة من التوازن النسبي في供需 العملة لدى البنوك في بداية التعاملات اليومية، رغم استمرار الضغوط التضخمية وتراجع احتياطيات النقد الأجنبي على المستوى الكلي.

وقد سجل البنك الأهلي المصري وبنك مصر أسعاراً متطابقة حيث بلغ سعر الشراء 52.10 جنيه والبيع 52.20 جنيه، مما يشير إلى توافق في تسعير العملة بين أكبر مؤسستين مصرفيتين في مصر. أما بنك الإسكندرية فسجل سعر شراء أقل بقليل عند 52 جنيهات وبيع 52.10 جنيهات، بينما سجل البنك التجاري الدولي 52.05 جنيهات للشراء و52.15 للبيع. وفي البنك الأهلي الكويتي استقر السعر عند 52.10 جنيهات للشراء و52.16 للبيع، أي بفرق بيع طفيف.

أما مصرف أبوظبي الإسلامي فكان الأعلى سعراً في الشراء حيث سجل 52.25 جنيهة للشراء و52.35 للبيع، مما يعكس سياسات تسعيرية مختلفة. كما سجل بنك HSBC 52.08 جنيهات للشراء و52.18 للبيع، وبنك البركة 52.05 جنيهات للشراء و52.15 للبيع. وواصل بنك فيصل الأسعار المتوسطة عند 52.07 جنيهات للشراء و52.17 للبيع، بينما سجل المصرف العربي 52.05 جنيهات للشراء و52.19 للبيع، والمصرف المتحد 52.10 جنيهات للشراء و52.20 للبيع.

ويمكن ربط هذا الاستقرار النسبي بالإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري مؤخراً من أجل تثبيت سعر الصرف، بما في ذلك زيادة الفائدة وتشديد السياسات النقدية، رغم استمرار تدفق الطلب على الدولار من قطاع الاستيراد وشركات القطاع الخاص. كما أن تراجع عائدات السياحة وقناة السويس preserved impact on foreign currency supply. يذكر أن هذه الأسعار قابلة للتغيير خلال اليوم مع تحركات السوق





ElwatanNews / 🏆 23. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

سعر الدولار اليوم الجنيه المصري أسعار الصرف البنك الأهلي المصري بنك مصر البنك المركزي المصري سوق الصرف في مصر استقرار العملة

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Cars in Saudi Market: Hyundai Grand i10, Hyundai Grand i10 2026, Suzuki Baleno 2026, Kia 3 2026, Toyota Corolla 2026The Saudi market is filled with new car models for 2026, aiming to meet the demand of citizens for modern technology-equipped cars that align with the future of the automotive industry. Check out the link and photos of the new cars in the local market. Specifications and photos.

Read more »

تشريعية النواب تنظر اتفاقية قضائية مع قطر الثلاثاء المقبلتناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية الثلاثاء، 9 يونيو 2026 أعمالها قرار رئيس الجمهورية رقم 206 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية

Read more »

بدء امتحان اللغة اللغة الأجنبية بالقاهرة والعلوم بالجيزةبدء الآن طلاب الشهادة الإعدادية 2026 بالقاهرة ، امتحان اللغة الأنجليزية ، الذي يستمر رسميا في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بمحافظة القاهرة

Read more »

وزير الري يتابع تنفيذ الخطة الاستثمارية الحالية ويستعرض خطة العام المالي 2026 / 2027عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026 واستعراض الخطة المعتمدة للعام المالي 2026/2027، وذلك في إطار المتابعة المس

Read more »

إجابة امتحان الهندسة للصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2026 في الفيوم.. احسب درجاتكأنهى طلاب الشهادة الإعدادية 2026 بالفيوم امتحان مادة الهندسة اليوم ونقدم في السطور الآتية حل امتحان الهندسة للصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2026 وتوزيع الدرجات - الوطن

Read more »

نقاط القوة والضعف لـ المنتخب النيوزيلندي قبل مواجهة مصر.. كأس العالم 2026يترقب عشاق الساحرة المستديرة حول العالم بدء منافسات بطولة كأس العالم 2026 المقام بالنظام المشترك في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك والمقرر انطلاقها في الفترة بين 11 نونيو و 19 يوليو 2026.

Read more »