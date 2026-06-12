استقرار أسعار الذهب في مصر متأثرًا بتقاطع التوترات الجيوسياسية وتوقعات الفائدة الأمريكية

تقرير مفصل عن تحركات أسعار الذهب في السوق المصري والعالمي، مع تحليل عوامل التأثير الرئيسية بما في ذلك التصعيد في الشرق الأوسط، وتوقعات رفع الفائدة الأمريكية، وانعكاساتها على مختلف عيارات الذهب والجنيه والأوقية، بالإضافة إلى أداء المعادن النفيسة الأخرى.

شهدت أسعار الذهب في السوق المصري استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات صباح اليوم الجمعة 12 يونيو 2026 داخل محلات الصاغة، حيث استقرت الأسعار عند مستويات متوسطة مع微量 تقلبات.

وجاء هذا الاستقرار بعد ارتفاع سجلته الأسعار في بداية التعاملات بمتوسط 55 جنيهًا للأوقية، لتعود وتثبت within النطاق المسجل. وقد بلغ متوسط سعر الذهب الفوري عالميًا 4125 دولارًا للأوقية، مرتفعًا بنسبة طفيفة بعد أن سجل أدنى مستوى له في ستة أشهر، متأثرًا بتقاطع影响因素 متضاربة أبرزها تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط بعد الضربات الأمريكية على إيران، والرد الإيراني بإغلاق مضيق هرمز، مما أدى إلى مخاوف بشأن اضطرابات إمدادات النفط.

من ناحية أخرى، وازن المستثمرون بين هذه التطورات وتزايد التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية من قبل الفيدرالي، مما أبقى على ضغط هبوطي على أسعار الذهب بسبب توقعات تشديد السياسة النقدية وارتفاع العائد على الحميعات. وفيما يتعلق بأسعار العيارات داخل مصر، استقر سعر عيار 21، الأكثر تداولًا، عند 6125 جنيهًا للشراء و6075 جنيهًا للبيع، بينما تراجع سعر عيار 18 إلى 5250 جنيهًا للشراء و5207 جنيهًا للبيع.

كما سجل سعر عيار 24 7400 جنيهًا للشراء و6942 جنيهًا للبيع، وعيار 22 6416 جنيهًا للشراء و6364 جنيهًا للبيع. ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 49 ألف جنيه للشراء و48.6 ألف جنيه للبيع، في حين بلغ سعر الأوقية عالميًا 4164 دولارًا للشراء و4163 دولارًا للبيع. وت助于 هذه التطورات، ارتفعت أسعار المعادن النفيسة الأخرى مثل الفضة والبلاتين، بينما تراجعت عقود الذهب الآجلة الأمريكية بنسبة طفيفة وسط توقعات ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مما حد من جاذبية الذهب كفرصة استثمارية.

وبهذا، يبقى السوق في حالة ترقب لبيانات من البنك المركزي الأمريكي وتطورات الوضع الجيوسياسي، حيث أن أي تصعيد إضافي قد يدعم ارتفاع أسعار الذهب، بينما أي إشارات بتشديد نقدي أسرع قد تزيد من الضغط الهبوطي. كما أن استمرار إغلاق مضيق هرمز قد يؤثر على أسعار الطاقة والتضخم العالمي، مما يعيد تعريف دور الذهب كملاذ آمن في المحفظة الاستثمارية





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