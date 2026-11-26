تقرير شامل عن استقرار أسعار الخضراوات والفواكه واللحوم في مصر اليوم، مع تفصيل الفروق بين أسعار الجملة والتجزئة وتأثير المنافذ الحكومية.

شهدت السوق المصرية استقرارًا نسبيًا في أسعار السلع الأساسية، حيث رصدت الجولات الميدانية تفاوتًا طفيفًا بين أسعار الجملة والتجزئة يعود سببه الرئيسي إلى تكاليف النقل وهوامش الربح، دون ملاحظة أي قفزات سعرية مفاجئة أو غير مستدامة في هذا التوقيت.

وتتميز حالة السوق الحالية بتوازن واضح بين العرض والطلب، مدعومًا بتوافر السلع الأساسية وزيادة ضخ المنتجات عبر المنافذ الحكومية، وهو ما يسهم في حد تقلبات السوق والحفاظ على استقرار أسعار الغذاء في مصر خلال الفترة الحالية.

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تفاصيل أسعار الخضراوات والفواكه

سجلت أسعار الخضراوات استقرارًا نسبيًا في أسواق التجزئة مقارنة بالجملة، حيث زادت الأسعار بمقدار يتراوح بين 3 و7 جنيهات للكيلو، ويأتي ذلك نتيجة الفروقات في تكاليف النقل والتوزيع.

وتراوح سعر الطماطم بين 10 و15 جنيهًا للكيلو، بينما سجلت البطاطس أسعارًا تراوحت بين 16 و20 جنيهًا للكيلو، وبالنسبة للبصل الأبيض فقد بلغ سعره من 17 إلى 21 جنيهًا للكيلو، كما سجل البصل الأحمر نفس النطاق السعري من 17 إلى 21 جنيهًا للكيلو.

ومن حيث الخضراوات الأخرى، تراوح سعر الكوسة ما بين 7 إلى 13 جنيهًا للكيلو، وسعر الجزر بدون عروش بين 7 و11 جنيهًا للكيلو، بينما سجل الباذنجان البلدي من 3 إلى 5 جنيهات للكيلو، والباذنجان الرومي من 3 إلى 6 جنيهات للكيلو.

كما تراوح سعر الفلفل من 5 إلى 10 جنيهات للكيلو، وسجل البسلة أسعارًا مرتفعة نسبيًا تراوحت بين 25 إلى 35 جنيهًا للكيلو، وهو ما يعكس اختلافًا في تكلفة الإنتاج والعرض لكل صنف على حدة.

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وفيما يخص الفواكه، تراوح سعر البرتقال البلدي بين 11 و15 جنيهًا للكيلو، وسعر البرتقال السكري بين 8 و14 جنيهًا للكيلو، وسعر البرتقال أبوسرة بين 12 و20 جنيهًا للكيلو.

وسجل اليبسى أسعارًا تتراوح بين 10 و20 جنيهًا للكيلو، والجريب فروت بين 6 و12 جنيهًا، بينما ارتفع الليمون البلدي من 15 إلى 20 جنيهاً، وسجل العنب الرومى بين 15 و25 جنيهًا للكيلو.

واستمرت أسعار الشمام والكانتلوب في التراوح بين 12 و18 جنيهًا للكيلو، وسجل المانجو الكيت أسعارًا مرتفعة تراوحت بين 25 و45 جنيهًا، كما تراوح سعر الموز المغربي بين 22 و32 جنيهًا للكيلو.

وأخيرًا، سجل البطيخ أسعارًا تراوحت بين 48 و64 جنيهًا للثمرة، وذلك وفقًا للوزن المحدد لكل ثمرة في أسواق التجزئة.

أسعار الأسماك والدواجن والبيض

حافظت أسعار الأسماك على استقرارها التام، خاصة صنف البلطي الأكثر طلبًا لدى المستهلكين، حيث تراوح سعر فيليه بلطي من 100 إلى 300 جنيه للكيلو.

وتفاوتت أسعار الأصناف البحرية الأخرى، حيث سجل السبيط والكاليماري من 250 إلى 450 جنيهًا للكيلو، بينما تراوح الجمبري المجمد من 175 إلى 525 جنيها للكيلو حسب الأحجام المختلفة.

وفي قطاع الدواجن، تراوحت أسعار الفراخ البيضاء داخل بورصة الدواجن بين 60 و65 جنيهًا للكيلو، بينما تصل إلى المستهلك في المحال التجارية بأسعار تتراوح بين 70 و80 جنيهًا للكيلو، وفقًا للمنطقة وتكاليف النقل.

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ووصل سعر كيلو الفراخ الساسو في المزارع نحو 80 إلى 85 جنيهًا، فيما تراوح سعره للمستهلك في الأسواق بين 95 و105 جنيهًا للكيلو، بحسب المنطقة.

كما سجل سعر كيلو الفراخ البلدي في المزارع نحو 100 جنيه، فيما تراوح سعره للمستهلك في الأسواق بين 105 و110 جنيهات للكيلو، بحسب المنطقة الجغرافية.

استقر سعر كرتونة البيض الأحمر عند 125 جنيهًا للجملة، بينما تراوح سعرها للمستهلك بين 135 و145 جنيهًا حسب المنطقة، كما سجلت كرتونة البيض الأبيض 120 جنيهًا للجملة، فيما تراوح سعرها للمستهلك بين 130 و140 جنيهًا وفقًا لمكان البيع.

أسعار اللحوم والمبادرات الحكومية

استقرت أسعار اللحوم الحمراء مع توافر المعروض في المنافذ والمجمعات الاستهلاكية بمختلف أنواعها، مما ساهم في تهدئة السوق وتقليل الارتفاعات المفاجئة.

سجل اللحم الضأن البلدي أسعارًا تتراوح بين 400 - 450 جنيهًا للكيلو، بينما بلغ سعر الكبدة الضأن نحو 400 جنيهًا للكيلو.

تواصل المنافذ التابعة للقوات المسلحة ومبادرة حياة كريمة ووزارات الزراعة والداخلية والتموين طرح اللحوم الحمراء بأسعار مخفضة، ما يسهم في زيادة المعروض وتحقيق توازن نسبي في الأسواق.

وهذا التوازن يأتي خاصة مع ارتفاع الطلب على اللحوم الحمراء، وهو ما يعكس استقرار الأسعار الحالي توازنًا نسبيًا بين العرض والطلب.

ويؤكد هذا الاستقرار على فعالية الإجراءات الحكومية في الحفاظ على استقرار أسعار الغذاء في مصر خلال الفترة الحالية من خلال ضخ المنتجات عبر القنوات الرسمية.