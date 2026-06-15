استمرار التحقيقات حول حادث مصرع فتاة في الإسكندرية

تم استمرار التحقيقات حول حادث مصرع فتاة تبلغ من العمر 21 عاما، بعد سقوطها من الطابق الثامن من عقار كائن في منطقة الهانوفيل بالعجمي.

أعلنت النيابة العامة في ال إسكندرية ، عن استمرار ال تحقيقات حول حادث مصرع فتاة تبلغ من العمر 21 عاما، بعد سقوطها من الطابق الثامن من عقار كائن في منطقة الهانوفيل بالعجمي.

وتم استقبال التقرير الطب الشرعي الخاص بمناظرة وتشريح جثة الفتاة، كما تم استدعاء أسرتها وشهود العيان للتحقيق. وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، حول بلاغ من الأهالي، بوجود جثة فتاة سقطت من عقار كائن في نطاق دائرة القسم. وتم نقل الجثة إلى المستشفى ومنها إلى المشرحة، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة، حيث تباشر التحقيق





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حوادث إسكندرية نيابة عامة تحقيقات مصرع فتاة

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