Yemen توقف سوق الصرف في مصر عن العمل خلال عطلة البنوك الأسبوعية، حيث استمرت أسعار الدولار في الاستقرار. وسجل أعلى سعر للدولار في المصرف العربي الدولي، بينما كان أقل سعر في بنك الإمارات دبي الوطني. وفي الوقت نفسه، أكد نائب محافظ البنك المركزي المصري خلال مشاركته في مؤتمر دولي بلندن على نجاح السياسات النقدية في تعزيز مرونة الاقتصاد وجذب الاستثمارات.

أظهر سوق الصرف في مصر خلال يوم الجمعة الموافق 5 يونيو 2026 استقرارًا ملحوظًا في أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري ، حيث لم تشهد الأسعار أي تغيير يُذكر على مستوى معظم البنوك العاملة.

يأتي هذا الثبات متوافقًا مع تعطل العمل في البنوك نتيجة للإجازة الأسبوعية الرسمية للجهاز المصرفي، والتي أعلن عنها البنك المركزي المصري لتشمل الفترة من يوم الجمعة حتى مساء اليوم التالي السبت. وقد بلغ أعلى سعر للدولار في_tokenizar_المصرف العربي الدولي مستوى 51.95 جنيها للشراء و 52.05 جنيها للبيع، بينما سجل أقل سعر في بنك الإمارات دبي الوطني عند 51.67 جنيها للشراء و 51.77 جنيها للبيع.

وبلغ متوسط السعر في البنك المركزي 51.77 جنيها للشراء و 51.87 جنيها للبيع، كما تكرر هذا المتوسط في عدد كبير من البنوك包括 الأهلي المصري، التجاري الدولي CIB، المصرف المتحد، وبنوك أخرى. وقد حظي مؤتمر "مصر المستقبل: فرص الاستثمار والإصلاح الاقتصادي المستدام" الذي عُقد في لندن خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو 2026 باهتمام بالغ، حيث油的 نائب محافظ البنك المركزي المصري رامي أبو النجا سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى مع مؤسسات مالية عالمية ومستثمرين دوليين.

وناقش أبو النجا خلال هذه الاجتماعات تطورات السياسات النقدية في مصر، وجهود البنك المركزي في دعم الاستقرار الاقتصادي، واستقرار سوق الصرف، وتدفقات النقد الأجنبي. كما سلط الضوء على جهود تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، مؤكدًا أن السياسات المرنة التي انتهجها البنك المركزي ساهمت في تعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات الخارجية والتحديات الجيوسياسية.

وأشار إلى أن الحفاظ على استقرار الأسعار وسلامة القطاع المصرفي يظلان ضمن الأولويات، وأن البنك المركزي يواصل إدارة هذه الملفات عبر سياسات متوازنة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي وجذب المستثمرين المحليين والدوليين





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

سعر الدولار في مصر الجنيه المصري البنك المركزي المصري الاستثمار في مصر المؤتمر الاقتصادي

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

مخاوف التضخم والتوترات الجيوسياسية توقف مكاسب الأسهم الأمريكيةتconcerned investors halted US stock gains due to inflation fears and geopolitical tensions. In other news, the Supply Minister stated the state's interest in social protection systems and targeting subsidies to eligible recipients. A media figure criticized the sole attribution of regional crises to Trump, noting policies predate his presidency and have eroded US reliability among allies. The Prime Minister reviewed efforts to secure fuel reserves to ensure energy sustainability.

Read more »

Israeli Military Withdraws from South Lebanon Amid Political TensionsThe Israeli military has begun withdrawing troops from southern Lebanon, following the announcement of a ceasefire agreement with Lebanon. However, the situation remains tense as the military continues to target Hezbollah infrastructure and infrastructure. The agreement, which was supposed to put an end to the ongoing escalation, has sparked political tensions in Israel, with calls for the cabinet to convene to approve the agreement.

Read more »