استقرار أسعار الذهب في مصر صباحا بعد ارتفاع mid تعاملات الأمس

شهدت أسعار الذهب في مصر استقرارًا خلال تعاملات صباح الأربعاء 3 يونيو 2026 بعد ارتفاع catch جميع الأعائر في اليوم السابق، حيث بلغ سعر عيار 24 7606 جنيهات للشراء وعيار 21 6655 جنيهًا، وفق بيانات شعبة الذهب وجولد بيليون، مع استقرار عالمي عند 4489 دولارًا للأونصة.

شهدت أسعار الذهب في مصر استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات صباح اليوم الأربعاء الموافق 3 يونيو 2026، بعد أن سجلت ارتفاعًا في جميع الأعيرة خلال منتصف تعاملات أمس الثلاثاء.

وقد جاء هذا الاستقرار عقب تقلبات حادة شهدتها السوق المحلية في الفترة الأخيرة بسبب عوامل اقتصادية محلية وعالمية متعددة. وتعد هذه الفترة منopol Minuten مهمة لمتابعي سوق الذهب، حيث يتأثر السعر المحلي بالتغيرات في الأسعار العالمية وتقلبات سعر صرف الجنيه المصري frente العملات الأجنبية، خاصة الدولار الأمريكي. وقد أظهرت بيانات شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة وتحديثات مؤسسة جولد بيليون المتخصصة في أبحاث المعدن الأصفر، أن الأس arteriae استقرت عند مستويات جديدة، مما أتاح فرصة للمشترين لإعادة تقييم خياراتهم في السوق.

ويرجع الخبراء استقرار الأسعار إلى حالة من التوازن النسبي بين العرض والطلب في السوق المحلية، مع ترقب المستثمرين لحركة السوق العالمية التي قد تؤثر على الأسعار في الفترة القادمة. كما أن الاستقرار النسبي يشير إلى أن السوق المحلية بدأت تتكيف مع التقلبات الدولية، رغم استمرار المخاطر المالية النابعة من الظروف الاقتصادية العالمية المتقلبة. وقد بلغ سعر جرام الذهب عيار 24، وهو الأعيار الأعلى نقاءً، 7606 جنيهات للشراء و7583 جنيهًا للبيع، وذلك دون إضافة تكلفة التصنيع.

كما سجل عيار 21، الأكثر انتشارًا بين المصريين بسبب توازنه بين السعر والنقاء، سعر 6655 جنيهًا للشراء و6635 جنيهًا للبيع للجرام الواحد. أما عيار 18، ف reached سعر 5704 جنيهات للشراء و5687 جنيهًا للبيع، بينما بلغ سعر عيار 14، الذي يُستخدم كثيرًا في الحلي ذات التصاميم الثقيلة، 4437 جنيهًا للشراء و4423 جنيهًا للبيع. وقد استقر سعر الجنيه الذهب، وهو وحدة قياس شائعة في السوق المصرية، عند 53240 جنيهًا للشراء و53080 جنيهًا للبيع.

وعلى الصعيد العالمي، سجلت أونصة الذهب (الأوقية) سعر 4489 دولارًا للشراء و4488.5 دولارًا للبيع في التعاملات الدولية، مما يعكس استقرارًا مشابهًا في الأسواق العالمية. وتشير هذه الأرقام إلى أن السوق المحلية تتبع عن كثب التغيرات العالمية، لكن مع وجود هامش خاص بسبب تكاليف الاستيراد والضرائب المحلية. ويظل سوق الذهب في مصر حساسًا لأي تغيرات في سعر صرف الجنيه، حيث أن غالبية الذهب المستورد يتم شراؤه بالدولار، مما يعني أن أي تحرك في سعر الصرف ينعكس مباشرة on السعر النهائي للمستهلك.

此外، فإن الطلب المحلي على الذهب في مصر يتأثر بالموسميات مثل فصول الزواج والأعياد، مما يخلق تقلبات موسمية في الأسعار. ومن المتوقع أن تظل الأسعار مستقرة نسبيًا خلال الأيام القادمة إذا ما استقرت الأسواق العالمية، لكن أي مفاجآت economy عالمية قد تشعل موجة جديدة من التقلبات





ElwatanNews / 🏆 23. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

أسعار الذهب في مصر سعر الذهب اليوم عيار 21 عيار 24 السوق المحلية الجنيه الذهب أونصة الذهب

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 24 فبرايرارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر الثلاثاء 24 فبراير 2026، مقارنة بأسعار الأمس، مع اختلاف طفيف بين أعيرة الذهب..

Read more »

أسعار الذهب بالصاغة الآن.. مفاجأة في ثمن الجرام عيار 21ارتفاع مفاجئ في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 19 3 2026 بالصاغة خلال التعاملات المسائية حيث ارتفع سعر الجرام 63 جنيها لعيار 24 - الوطن

Read more »

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24 مارس 2026 في مصرشهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24 مارس 2026 تراجعًا في محلات الصاغة، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6,920 جنيهًا للبيع

Read more »

أسعار البنزين والسولار اليوم الاثنين 6 أبريل 2026أعلنت الحكومة في 10 مارس 2026 تطبيق زيادة جديدة في أسعار البنزين، حيث ارتفع سعر بنزين 95 من 21 جنيها إلى 24 جنيها للتر، كما صعد سعر بنزين 92 إلى 22.25 جنيه

Read more »

هبوط جديد .. أسعار الذهب في مصر بختام الثلاثاءانخفضت أسعار الذهب في السوق المحلي، وسجل عيار 21 الأكثر شيوعا الآن 6655 جنيها للبيع مقارنة 6690 جنيها بتراجع 35 جنيها سعر مستهل التعاملات

Read more »

هبطت أسعار الذهب محليًاهبطت أسعار الذهب محليًا أمس، وسجّل عيار 21 الأكثر شيوعًا الآن 6655 جنيهًا للبيع مقارنة 6690 جنيهًا بانخفاض 35 جنيهًا في الجرام.

Read more »