استقرار أسعار الخضروات واللحوم في مصر اليوم 13 نوفمبر 2026

تفاصيل كاملة لأسعار الخضروات والفاكهة والأسماك والدواجن والبيض في مصر يوم الجمعة 13 نوفمبر 2026 مع عرض المنافذ الحكومية للمساعدة في توازن السوق.

شهدت الأسواق المصرية، صباح اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2026، حالة من الاستقرار النسبي في أسعار السلع الغذائية الأساسية، بما في ذلك الخضروات والفاكهة والأسماك والدواجن واللحوم الحمراء. جاء هذا الاستقرار مدعومًا بتوافر الكميات الكافية من المعروض وانتظام حركة التداول في أسواق الجملة، وذلك وفقًا لآخر التحديثات الصادرة عن سوق العبور و بورصة الدواجن.

تفاصيل أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق

أظهرت الجولة الميدانية تفاوتًا طفيفًا بين أسعار الجملة وأسعار التجزئة، ويعزى هذا الفرق بشكل أساسي إلى تكاليف النقل ومساهمة التجار في هوامش الربح، دون تسجيل أي قفزات سعرية ملحوظة أو ارتفاعات حادة في قيمة المنتجات خلال تعاملات اليوم.

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فيما يخص أسعار الخضروات، تراوح سعر الطماطم بين 12 و18 جنيهًا للكيلو، وسجلت البطاطس سعرًا يتراوح بين 14 و22 جنيهًا للكيلو. كما سجل البصل الأبيض سعرًا بين 15 و21 جنيهًا، بينما بلغ سعر البصل الأحمر من 16 إلى 20 جنيهًا للكيلو الواحد.

وتراوح سعر الكوسة بين 10 و20 جنيهًا للكيلو، فيما سجل الجزر بدون عروش سعرًا يتراوح بين 10 و15 جنيهًا. وفي نفس السياق، تراوح سعر الباذنجان البلدي من 3 إلى 6 جنيهات للكيلو، والباذنجان الرومي من 3 إلى 5 جنيهات.

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على جانب الفواكه، تراوح سعر البرتقال البلدي بين 12 و15 جنيهًا للكيلو، وسعر البرتقال السكري بين 8 و14 جنيهًا للكيلو. بينما سجل البرتقال أبو سرة سعرًا يتراوح بين 8 و18 جنيهًا للكيلو.

أسعار الدواجن والبيض في بورصة الدواجن

تراوحت أسعار الفراخ البيضاء داخل بورصة الدواجن بين 70 و75 جنيهًا للكيلو، بينما تصل إلى المستهلك في المحال التجارية بأسعار تتراوح بين 80 و90 جنيهًا للكيلو، وهذا الاختلاف يعتمد على المنطقة الجغرافية وتكاليف النقل المتغيرة.

بلغ سعر كيلو الفراخ الساسو في المزارع نحو 100 جنيه، فيما تراوح سعره للمستهلك في الأسواق بين 105 و110 جنيهات للكيلو، بحسب المنطقة. كما سجل سعر كيلو الفراخ البلدي في المزارع نحو 110 جنيهًا.

وارتفع سعر الفراخ البلدي ليصل للمستهلك في الأسواق بين 115 و120 جنيهًا للكيلو. وفيما يخص البيض، استقر سعر كرتونة البيض الأحمر عند 125 جنيهًا للجملة، بينما تراوح سعرها للمستهلك بين 135 و145 جنيهًا حسب المنطقة.

أسعار اللحوم الحمراء والمنتجات البحرية

سجل سعر كيلو اللحوم البلدي من نوع الكندوز ما بين 400 و450 جنيهًا للكيلو. أما بالنسبة للحوم الجملي، فقد تراوح سعرها بين 330 و390 جنيهًا للكيلو الواحد في أسواق التجزئة المحلية.

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حافظت أسعار الأسماك على استقرارها التام، خاصة الأسماك الأكثر طلبًا مثل البلطي، حيث تراوح سعر فيليه البلطي من 100 إلى 300 جنيهًا للكيلو. كما سجل السبيط والكاليماري سعرًا يتراوح بين 250 و450 جنيهًا للكيلو.

وفيما يتعلق بالمأكولات البحرية المجمدة، تراوح سعر الجمبري المجمد من 175 إلى 525 جنيهًا للكيلو، وذلك حسب الأحجام المتوفرة في السوق المحلية.

مبادرة حياة كريمة والمنافذ الحكومية

تواصل المنافذ التابعة للقوات المسلحة ومبادرة حياة كريمة ووزارات الزراعة والداخلية والتموين طرح اللحوم الحمراء بأسعار مخفضة، مما يسهم بشكل مباشر في زيادة المعروض وتحقيق توازن نسبي في الأسواق.

يأتي هذا الإجراء لتخفيف الضغط على الأسواق العامة، خاصة مع ارتفاع الطلب خلال هذه الفترة. ويعكس الاستقرار الحالي توازنًا بين العرض والطلب، مدعومًا بزيادة ضخ المنتجات عبر المنافذ الحكومية.

تهدف هذه الخطوة إلى الحد من تقلبات السوق والحفاظ على استقرار أسعار الغذاء في مصر خلال الفترة الحالية، مما يضمن توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار معقولة ومستقرة.