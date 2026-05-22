استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية عقب قرار البنك المركزي بتثبيت الفائدة

تقرير مفصل حول استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في تعاملات الجمعة 22 مايو 2026، وتحليل لأسباب تثبيت البنك المركزي لأسعار الفائدة في ظل التوترات الجيوسياسية وأزمة الطاقة العالمية.

شهدت أسواق الصرف في مصر حالة من الاستقرار الملحوظ في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري مع بداية تعاملات يوم الجمعة الموافق الثاني والعشرين من مايو لعام 2026.

وقد جاء هذا الثبات في الأسعار ليعقب تراجعات طفيفة تم رصدها في البنوك العاملة في السوق المحلية بنهاية تعاملات يوم الخميس، بالتزامن مع صدور القرار الهام من البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة. وبناءً على البيانات المحدثة، فقد استقر أقل سعر لشراء الدولار عند مستوى 52.77 جنيهاً، بينما بلغ سعر البيع 52.87 جنيهاً في بنك الإمارات دبي الوطني، مما يعكس حالة من التوازن النسبي في العرض والطلب عقب الإجراءات النقدية الأخيرة.

وفي سياق متصل، سجلت تداولات الدولار استقراراً تاماً دون تغييرات جوهرية، وهو أمر طبيعي نظراً لتعطل العمل الرسمي في القطاع المصرفي المصري منذ مساء الخميس تزامناً مع بدء العطلة الأسبوعية التي أعلن عنها البنك المركزي، والتي تستمر حتى مساء يوم السبت، مما جعل الأسعار المسجلة هي أسعار الإغلاق الفعلية للتعاملات البنكية. وبالنظر إلى خريطة الأسعار في مختلف المصارف، نجد أن البنك المركزي المصري قد سجل سعراً متوسطاً بلغ 52.86 جنيهاً للشراء و 52.96 جنيهاً للبيع.

أما في مجموعة أخرى من البنوك مثل الكويت الوطني والبركة وأبوظبي التجاري وكريدي أجريكول، فقد تراوح السعر حول 52.81 جنيهاً للشراء و 52.91 جنيهاً للبيع. كما استقر السعر في البنك التجاري الدولي CIB وبنك الإسكندرية عند 52.82 جنيهاً للشراء و 52.92 جنيهاً للبيع. وفي بنوك أخرى مثل العقاري المصري العربي وأبوظبي الأول وبيت التمويل الكويتي والعربي الإفريقي الدولي، وصل السعر إلى 52.85 جنيهاً للشراء و 52.95 جنيهاً للبيع.

بينما سجلت أغلبية البنوك الكبرى ومنها البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك HSBC وبنك قناة السويس وميد بنك وبنك التعمير والإسكان متوسطاً قدره 52.87 جنيهاً للشراء و 52.97 جنيهاً للبيع. وفي أعلى مستويات التسعير، تصدر مصرف أبوظبي الإسلامي القائمة بتسجيل 52.93 جنيهاً للشراء و 53.03 جنيهاً للبيع، يليه بنك سايب والأهلي الكويتي بسعر 52.9 جنيهاً للشراء و 53 جنيهاً للبيع.

ومن الجانب التحليلي، أرجع البنك المركزي المصري قراره بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي إلى تبني البنوك المركزية العالمية لسياسات نقدية تتسم بالحذر الشديد، وذلك لمواجهة التداعيات الدولية المتسارعة وارتفاع معدلات التضخم العالمية. وأوضحت لجنة السياسات النقدية خلال اجتماعها أن معدلات النمو الاقتصادي على المستوى العالمي تسير بوتيرة متباطئة، متأثرة بالتقلبات الحادة التي تضرب أسواق الطاقة العالمية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على ارتفاع أسعار خام برنت والغاز الطبيعي نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية التي أثرت سلباً على سلاسل الإمدادات العالمية.

ولم تقتصر الضغوط على الطاقة فحسب، بل امتدت لتشمل السلع الزراعية التي شهدت ارتفاعات ملحوظة مدفوعة بزيادة تكاليف الأسمدة الناتجة عن غلاء الغاز، بالإضافة إلى زيادة علاوات المخاطر المرتبطة بالتجارة الدولية. وأكد البنك المركزي أن الآفاق العالمية لا تزال عرضة للمخاطر، خاصة مع اضطرابات سلاسل الإمداد والتحولات السلبية في السياسات التجارية بين القوى الاقتصادية الكبرى.

وفيما يتعلق بالأرقام النهائية لأسعار الفائدة، فقد تم الإبقاء على عائد الإيداع عند 19%، بينما استقر سعر الإقراض لليلة واحدة عند 20%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.5%، مع تثبيت عائدي الائتمان والخصم عند مستوى 19.5%، في محاولة للحفاظ على استقرار الأسعار وجذب الاستثمارات في ظل هذه الظروف العالمية المعقدة





