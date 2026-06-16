استقرار نسبي في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات الثلاثاء

شهد سوق الصرف المصري استقراراً ملحوظاً في أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري يوم الثلاثاء 16 يونيو 2026، حيث تراوحت الأسعار بين 50.28 جنيه و51.09 جنيه للشراء، وبين 50.38 جنيه و51.19 جنيه للبيع، مما يعكس توازناً في السوق واستجابة لسياسات البنك المركزي.

شهد سوق الصرف المصري حالة من الاستقرار النسبي في أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات يوم الثلاثاء 16 يونيو 2026. حيث ظلت الأسعار ضمن نطاق ضيق نسبياً مقارنة بالأيام السابقة، مما يعكس استقراراً ملحوظاً في供需 العلاقة للعملة الأجنبية في القطاع المصرفي المحلي.

وقد سجلت مجموعة من البنوك العاملة في مصر أسعاراً متقاربة للغاية، ما يشير إلى توازن في حركة رؤوس الأموال والسيولة النقدية. وتراوحت أسعار الشراء بين 50.28 جنيه و51.09 جنيه، في حين varying أسعار البيع بين 50.38 جنيه و51.19 جنيه، مع تفاوت بسيط بين البنوك المختلفة يعكس سياسات التسعير الداخلية واختلاف هامش الربح. وقد came هذا الاستقرار في ظل مجموعة من العوامل الاقتصادية المحلية والإقليمية، بما في ذلك سياسات البنك المركزي المصري الرامية إلى تثبيت سعر الصرف وتشجيع الاستثمارات الأجنبية.

كما أن التدفقات النقدية من تحويلات المغتربين ودخل السياحة تساهم في استقرار السوق. لكن من المهم ملاحظة أن بعض البنوك، مثل مصرف أبوظبي الإسلامي، سجلت أسعار شراء أعلى بقليل (51.09 جنيه) مقارنة بالمتوسط العام، مما قد يعكس هيكلة تكاليف مختلفة أو استراتيجية استهداف فئة معينة من العملاء. بينما حافظت البنوك الكبرى مثل الأهلي المصري والتجاري الدولي على أسعار قريبة من المتوسط، حيث بلغ سعر الشراء في الأول 50.37 جنيه والبيع 50.47 جنيه، وفي الثاني 50.28 جنيه للشراء و50.38 للبيع.

هذا التشابه في التسعير بين البنوك الرئيسية يدل على وجود منافسة حذرة وتنسيق غير معلن في السوق. في المقابل، سجل بنك الإسكندرية وبنك إتش إس بي سي نفس الأسعار (50.30 جنيه شراء و50.40 جنيه بيع)، مما يؤكد على تقارب口袋 بين المؤسسات المالية. كما أن بنك فيصل والبنك الأهلي الكويتي وبنك البركة والبنك التجاري الدولي حافظوا على نفس النطاق السعري (50.28-50.38 جنيه)، مما يشير إلى استقرار في تكلفة الدولار لمعظم القطاعات.

يعتبر هذا الثبات النسبي في الأسعار مناخاً إيجابياً للتجار والمستثمرين، حيث يقلل من مخاطر تقلبات العملة ويسهل التخطيط المالي. ومع ذلك، فإن استمرار هذا الاستقرار مرهون بتحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية مثل النمو الاقتصادي ومعدلات التضخم،以及 استقرار سوق الصرف الأجنبي عالمياً. في الختام، يمكن القول إن سوق الصرف المصري يمر بمرحلة من الهدوء النسبي، لكنه يبقى حساساً لأي صدمات خارجية أو تغييرات في السياسات النقدية





ElwatanNews / 🏆 23. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

سعر الدولار الجنيه المصري البنوك المصرية سوق الصرف البورصة المصرية

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

الجريدة الرسمية تنشر قائمة المعينين فى مجلس النواب بقرار جمهورىنشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 16 لسنة 2026 بأسماء المعينين

Read more »

تغير ملحوظ.. حالة الطقس في أسوان اليوم الجمعة 16-1-2026تشهد محافظة أسوان اليوم الجمعة 16-1- 2026 طقساً معتدلاً ومستقراً، يتميز بأجواء هادئة وانخفاض نسبي

Read more »

أحمد العدوي: نستهدف 16 مليار جنيه مبيعات في 2026 ونسـرّع وتيرة التنفيذ والتوسعأحمد العدوي: نستهدف 16 مليار جنيه مبيعات في 2026 ونسـرّع وتيرة التنفيذ والتوسع

Read more »

مركز ابو ظبي: مد فترة التسجيل في برنامج المنح البحثية حتى 16 مارس.. تفاصيلتمديد فترة التسجيل في برنامج المنح البحثية حتى 16 مارس 2026..تفاصيل

Read more »

أولاد الراعي الحلقة 16 .. تكشف الحقائق عن مقتل رشادانتهت أحداث الحلقة 16 من مسلسل “أولاد الراعي”، المعروض ضمن مسلسلات رمضان 2026

Read more »

مواعيد امتحانات الترم الثاني 2026 بالقاهرة والجيزة لصفوف النقل والشهادة الإعدادية|تفاصيل رسميةتنطلق امتحانات الترم الثاني 2026 في مدارس محافظتي القاهرة والجيزة 16 مايو 2026

Read more »