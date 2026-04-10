استقرار الدولار في مصر مع بداية تعاملات اليوم الجمعة 10 أبريل 2026

شهدت أسعار الدولار الأمريكي استقرارًا في السوق المصرية مع بداية تعاملات اليوم الجمعة 10 أبريل 2026، مع تفاصيل أسعار الشراء والبيع في مختلف البنوك المصرية.

شهدت أسعار الدولار الأمريكي استقراراً ملحوظاً في السوق المصرية خلال أولى تعاملات اليوم الجمعة الموافق 10 أبريل 2026، وذلك على مستوى البنوك الرسمية دون أي تغيير يذكر مقارنة بالتعاملات السابقة. يأتي هذا الاستقرار في ظل الترقب الحذر لتبعات قرار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، والذي أثر بشكل كبير على الأسواق العالمية والمحلية على حد سواء.

وقد انعكس هذا الهدوء النسبي في الأسواق على أسعار صرف العملات الأجنبية، وعلى رأسها الدولار الأمريكي، والذي حافظ على قيمته المستقرة أمام الجنيه المصري. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاستقرار يأتي بعد فترة من التذبذب شهدتها أسعار الدولار في مصر، مما يعكس تحسنًا طفيفًا في الثقة بالاقتصاد المصري وتوقعات المستثمرين. يمثل هذا الثبات فرصة للمواطنين والشركات للتخطيط المالي بشكل أكثر استقرارًا، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المتقلبة.\بالنظر إلى تفاصيل أسعار الدولار في البنوك المصرية المختلفة، يتضح وجود تفاوت طفيف في الأسعار بين البنوك، ولكنها تظل في نطاق ضيق يعكس حالة الاستقرار العام. ففي البنك المركزي المصري، بلغ متوسط سعر الدولار 53.08 جنيهًا للشراء و 53.18 جنيهًا للبيع. وفي بنكي 'الإمارات دبي الوطني' و 'الإسكندرية'، سجل الدولار أقل سعر له، حيث بلغ 52.99 جنيهًا للشراء و 53.09 جنيهًا للبيع. أما مصرف أبوظبي الإسلامي والبنك المصري لتنمية الصادرات، فقد سجلا ثاني أقل سعر للدولار عند 53 جنيهًا للشراء و 53.1 جنيهًا للبيع. من جهة أخرى، سجلت بنوك 'التجاري الدولي CIB'، 'البركة'، 'أبوظبي التجاري'، 'كريدي أجريكول'، 'الكويت الوطني'، 'فيصل الإسلامي'، و 'بيت التمويل الكويتي' متوسط سعر للدولار بلغ 53.05 جنيهًا للشراء و 53.15 جنيهًا للبيع. وعلى الجانب الآخر، تصدرت بنوك 'نكست'، 'سايب'، و 'HSBC' قائمة البنوك التي سجلت أعلى سعر للدولار، حيث بلغ 53.1 جنيهًا للشراء و 53.2 جنيهًا للبيع. بينما سجلت بنوك 'الأهلي المصري'، 'مصر'، 'المصري الخليجي'، 'التنمية الصناعية'، 'المصرف المتحد'، 'العربي الإفريقي الدولي'، 'ميد بنك'، 'قناة السويس'، 'الأهلي الكويتي'، 'التعمير والإسكان'، و 'أبوظبي الأول' ثاني أعلى سعر للدولار، حيث بلغ 53.09 جنيهًا للشراء و 53.19 جنيهًا للبيع. هذه الفروقات الطفيفة في الأسعار تعكس طبيعة المنافسة بين البنوك وجهودها لجذب العملاء في ظل ظروف السوق الحالية.\من المهم الإشارة إلى أن استقرار أسعار الدولار يعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك التطورات السياسية والاقتصادية العالمية، وأداء الاقتصاد المصري، وثقة المستثمرين. إن استمرار هذا الاستقرار يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويشجع الاستثمار، مما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. من الضروري متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب واتخاذ القرارات المالية بناءً على المعلومات المتاحة. يجب على المستهلكين والشركات على حد سواء أن يكونوا على دراية بتقلبات أسعار الصرف وأن يتخذوا الإجراءات اللازمة للحد من المخاطر المالية. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي على البنك المركزي المصري الاستمرار في اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على استقرار سعر الصرف وتعزيز الاستقرار المالي في البلاد. تعتبر هذه الخطوات ضرورية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتحسين مستوى معيشة المواطنين





