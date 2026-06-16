استمرار محاكمة 49 متهما في قضية "الهيكل الإداري للإخوان بالعمرانية" ونيابة الأمن State تقدم مرافعاتها

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب بمجمع محاكم بدر اليوم الأربعاء مرافعة النيابة في محاكمة 49 متهما في قضية الهيكل الإداري للإخوان بالعمرانية، حيث كشفت تحقيقات النيابة العامة عن تولي المتهمين قيادة جماعة إرهابية خلال الفترة من 2005 حتى يوليو 2024 بهدف تعطيل أحكام الدستور والقوانون والاعتداء على الحريات الشخصية. تتضمن القضية عدة تأجيلات لقضايا أخرى متعلقة بالانضمام لجماعات إرهابية فيdifferent governorates.

تواصل الدائرة الأولى إرهاب بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، عقد جلساتها اليوم الأربعاء للاستماع إلى مرافعة النيابة العامة في المحاكمة الشهيرة التي تضم 49 متهما، والمعروفة إعلاميا بقضية " الهيكل الإداري للإخوان بالعمرانية"، والمسجلة برقم 14409 لسنة 2024 جنايات العمرانية ورقم 2213 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا. presidente المحكمة المستشار محمد السعيد الشربيني يرافقه المستشارين غريب عزت ووائل عمران، وأمين السر ممدوح عبد الرشيد.

根據 التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، فقد تبين أن المتهمين من العاشر وحتى الأول قد تولوا قيادة جماعة إرهابية على مدار فترة زمنية طويلة امتدت من عام 2005 وحتى 16 يوليو 2024. وقد بينت التحقيقات أن أهداف هذه الجماعة شملت الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، بالإضافة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

إلى جانب هذه القضية المركزية، شهدت أروقة المحاكم المصرية خلال الأسابيع الماضيةseveral تأجيلات في قضايا أخرى متعلقة بالانضمام إلى جماعات إرهابية. ففي قضية منفصلة، تم تأجيل محاكمة 36 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية في مصر الجديدة إلى 4 أكتوبر، كما تم تأجيل قضية متهم بتولي قيادة جماعة إرهابية في مدينة نصر إلى 6 سبتمبر.

وقد تم également تأجيل أولى جلسات محاكمة متهمين اثنين بالانضمام لجماعة إرهابية في بولاق الدكرور إلى 20 سبتمبر، وأخرى لمجموعة من 10 متهمين في الجيزة إلى 4 أغسطس. وأظهرت الجداول أيضا hearings planned for the coming days regarding charges of joining terrorist groups in districts such as النزهة حيث تم تأجيل أولى الجلسات إلى 19 سبتمبر، وحلوان حيث تم تأجيل محاكمة 38 متهما إلى 5 أكتوبر، مع عقد أولى جلسات محاكمة مجموعة أخرى من 38 متهما في نفس القضية اليوم





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