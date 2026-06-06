استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري في جلسة 6 يونيو 2026 وتباين الأسعار بين البنوك

سجل الدولار الأمريكي انخفاضًا طفيفًا قبل استقراره في أول تعاملات مساء السبت 6 يونيو 2026، حيث بلغ متوسط السعر 51.75 جنيه للشراء و51.89 جنيه للبيع. توضح التفاصيل الفروقات بين البنوك وأعلى وأدنى الأسعار.

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في أول تعاملات مساء اليوم السبت 6 يونيو 2026 على مستويات شبه ثابتة داخل الجهاز المصرفي المحلي، بعد سلسلة من التذبذبات الطفيفة التي شهدها السوق خلال اليومين الماضيين.

أظهر البنك المركزي اليوم أن متوسط سعر الدولار في صفقاته الرسمية وصل إلى 51.75 جنيه للشراء و51.89 جنيه للبيع، وهو ما يعكس اتجاهًا هادئًا بعد الانخفاض الملحوظ الذي سجلته الأسعار في جلسة الجمعة الماضية. وقد أسهمت عوامل عدة في هذا الاستقرار، من بينها انخفاض ضغط العوامل الخارجية على السوق وتراجع توقعات التضخم للموسم القادم، إلى جانب تدخلات خفيفة من قبل البنك المركزي لضبط السيولة وضمان عدم حدوث تقلبات حادة قد تؤثر سلبًا على المستهلكين والشركات على حد سواء.

في تفاصيل الأسعار عبر البنوك المختلفة، سجلت بعض المؤسسات المالية أقل قيمة للدولار في الجلسة الحالية. كان بنك الإمارات دبي الوطني هو الأكثر تنافسية حيث بلغ سعر الشراء 51.67 جنيهًا وبيعًا 51.77 جنيهًا، تلاه البنك التجاري الدولي (CIB) في فرع الإسكندرية بسعر شراء 51.72 جنيهًا وبيعًا 51.82 جنيهًا. كذلك، احتلت مجموعة من البنوك مثل البركة، أبوظبي التجاري، بيت التمويل الكويتي، كريدي أجريكول، والكويت الوطني المركز الثالث بأقل سعر، حيث بلغت أسعارهم 51.75 جنيهًا للشراء و51.85 جنيهًا للبيع.

هذه الأسعار المنخفضة تعكس سعي البنوك إلى جذب المتعاملين من خلال عروض تنافسية، خاصة في ظل رغبة العملاء في الحصول على أفضل سعر ممكن للمعاملات اليومية والاستثمارات قصيرة الأجل. من جانب آخر، سادت أسعار الدولار في معظم البنوك مستويات متقاربة، حيث ورد أن أغلب البنوك حددت سعرًا متوسطًا قدره 51.77 جنيهًا للشراء و51.87 جنيهًا للبيع.

وشملت هذه البنوك المصارف العربية الأفريقية الدولية، المصرف المتحد، ميد بنك، التنمية الصناعية، التعمير والإسكان، فيصل الإسلامي، المصري الخليجي، بنك نكست، الأهلي الكويتي، الأهلي المصري، بالإضافة إلى البنك العربي الدولي. أما أعلى سعر للدولار فقد سجلته مصرف أبوظبي الإسلامي بحدود 51.92 جنيهًا للشراء و52.02 جنيهًا للبيع، تلاه بنك أبوظبي الأول وسايب وقناة السويس بسعر شراء 51.82 جنيهًا وبيعًا 51.92 جنيهًا.

تعد هذه الفروقات الدقيقة بين أعلى وأدنى سعر مؤشرًا مهمًا للمستثمرين والمتعاملين في سوق الصرف الأجنبي، حيث يمكن الاستفادة منها في تخطيط صفقات الشراء والبيع بحيث تقلل من تكاليف الصرف وتزيد من العوائد المتوقعة. في المجمل، تعكس بيانات اليوم تنوعًا نسبيًا في الأسعار بين البنوك، ما يمنح العملاء خيارات متعددة لاختيار الأنسب وفقًا لاحتياجاتهم المالية والتجارية





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