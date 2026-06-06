استقرار أسعار الذهب في مصر وسط تراجع الأوقية العالمية وتوقعات تشديد الفوائد الأمريكية

تقرير منصة آي صاغة يكشف عن استقرار جرام الذهب عيار 21 عند 6475 جنيهًا في مصر، رغم هبوط الأوقية العالمية إلى 4329 دولارًا، مشيراً إلى توقعات سوق العمل الأمريكية وتأثيرها على أسعار الذهب المحلي.

استقرت أسعار الذهب في السوق المصرية خلال تعاملات السبت 6 يونيو 2026 بعد أن شهدت الأسواق العالمية موجة هبوط حادة أدت إلى تراجع قيم الأوقية إلى مستويات منخفضة بالنسبة لفترة طويلة.

وفقًا لتقرير فني صادر عن منصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات على الإنترنت، حافظ جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولا في مصر، على سعر ثابت عند 6475 جنيهًا للجرام، دون أن يشهد أي تغير مقارنة بإغلاق جلسة الجمعة السابقة. وفي الوقت نفسه، سجل عيار 24 نحو 7400 جنيهًا للجرام، وعرض عيار 18 بقيمة تقريبية 5550 جنيهًا للجرام، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 51800 جنيه.

من جانبها، ارتفعت الأوقية العالمية إلى 4329 دولارًا بعد انخفاضها من 4400 دولار نتيجة انخفاض حجم التداول والسيولة في الأسواق الدولية.



أكد المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، أن استقرار الأسعار المحلية لا يعكس قوة حقيقية في الطلب وإنما يدل على توقف تكتيكي في عمليات البيع داخل السوق المصرية.

وأشار إلى أن المستثمرين يترقبون نتائج اجتماعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، حيث من الممكن أن يؤدي استمرار البيانات الاقتصادية القوية وتوقعات تشديد السياسة النقدية إلى انخفاض إضافي في أسعار الذهب المحلي يتراوح بين 100 و150 جنيهًا للجرام. إضافة إلى ذلك، أوضح التقرير أن الفجوة السعرية بين السعر المحلي للذهب والسعر العادل المستند إلى الأسعار العالمية تبلغ حوالي 165 جنيهًا للجرام، ما يعادل 2.6٪، وهي نتيجة لتكاليف التشغيل الفعلية مثل الشراء والتوزيع وهوامش الربح الطبيعية في السوق المصرية، ولا يدل ذلك على تشوه سعري.





على الصعيد العالمي، تراجعت الأوقية إلى أدنى مستويات لها منذ عدة أشهر، حيث استقرت عند 4328.98 دولارًا بعد انخفاض حاد خلال يوم الجمعة، فيما سجل الذهب الفوري تراجعًا بنسبة تجاوزت 3٪ ليصل إلى 4323.61 دولارًا للأوقية. العقود الآجلة الأمريكية سقطت إلى 4353.60 دولارًا، والعقود الآجلة لتسليم أغسطس سجلت 4365.30 دولارًا. ترافق هذا الانخفاض مع بيانات وظائف أمريكية قوية أظهرت إضافة 172 ألف وظيفة في مايو، ما يعزز توقعات استمرار السياسة النقدية المتشددة لفترة أطول.

سعت الأسواق إلى رفع احتمالية رفع الفائدة بنسبة 25 نقطة أساس إلى 68٪ بحلول ديسمبر، مقارنةً بـ 50٪ قبل صدور data الوظائف. كما ارتفع معدل التضخم إلى 3.8٪ في أبريل، أعلى مستوى منذ مايو 2023، مع زيادة تكاليف الطاقة بنسبة 17.9٪ نتيجة التوترات في الشرق الأوسط. هذه العوامل تجعل من الصعب على الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة، وهو ما يضيف ضغطًا سلبيًا مباشرًا على أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية





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