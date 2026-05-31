استقرار النشاط الصناعي في الصين رغم تداعيات حرب إيران وإغلاق مضيق هرمز

تراجع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في الصين إلى 50 نقطة في مايو 2026، مما يعكس استقرارا هشا وسط ضغوط الحرب الإيرانية وإغلاق مضيق هرمز. ورغم التحديات، تظل الصين أقل تأثرا بأزمة الطاقة العالمية بفضل احتياطياتها النفطية وتنوع مصادر الطاقة.

شهد النشاط الصناعي في الصين استقرارا هشا خلال شهر مايو 2026، وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الهيئة الوطنية للإحصاء اليوم الأحد. فقد تراجع مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع إلى 50 نقطة، مقارنة بـ 50.3 نقطة في أبريل، مما يشير إلى توقف النمو عند حافة الانكماش.

ويأتي هذا الاستقرار في وقت تواجه فيه الاقتصادات العالمية ضغوطا متزايدة نتيجة الحرب المستمرة في إيران وإغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره حوالي خمس إمدادات النفط العالمية في الظروف العادية. ويشير تفصيل المؤشرات الفرعية إلى تباطؤ في الطلب والإنتاج. فقد انخفض المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 49.9 نقطة من 50.6 نقطة في أبريل، مما يعكس تراجع الطلب المحلي والأجنبي.

في حين تراجع المؤشر الفرعي للإنتاج بشكل طفيف إلى 51.2 نقطة مقابل 51.5 نقطة، وهبط المؤشر الفرعي لمخزونات المواد الخام إلى 48.6 نقطة من 49.3 نقطة. هذه الأرقام تعكس حالة من الحذر لدى المصنعين الصينيين، الذين يواجهون حالة من عدم اليقين بسبب اضطرابات سلاسل التوريد العالمية وارتفاع تكاليف الطاقة. ورغم هذه التحديات، تظل الصين في وضع أفضل نسبيا مقارنة بالعديد من الاقتصادات الأخرى.

فبفضل احتياطياتها النفطية الوفيرة ومصادر الطاقة المتنوعة، تمكنت ثاني أكبر اقتصاد في العالم من تجاوز آثار حرب إيران دون خسائر كبيرة. وكتب فريدريك نيومان، كبير اقتصاديي منطقة آسيا في بنك إتش إس بي سي، في مذكرة بحثية الأسبوع الماضي أن أزمة الطاقة لا تزال تشكل الرياح المعاكسة المهيمنة على آسيا، لكن الصين محمية بشكل أكبر نسبيا نظرا لمنظومتها القوية لأمن الطاقة.

على صعيد التجارة، ورغم انخفاض الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة على أساس سنوي خلال معظم شهور العام الماضي، إلا أن الصادرات العالمية للصين كانت قوية، خاصة إلى أوروبا وجنوب شرق آسيا. وقد ساعد هذا التنوع في الأسواق على تعويض بعض التراجع في الطلب الأمريكي. ومع ذلك، يبقى السؤال الأكبر حول مدى قدرة الاقتصاد الصيني على الصمود في وجه تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، خاصة مع استمرار الحرب في إيران وتأثيرها على أسعار الطاقة العالمية.

ويشير محللون إلى أن استقرار مؤشر مديري المشتريات عند 50 نقطة قد يكون مؤقتا، إذ أن أي تصعيد إضافي في حرب إيران أو إغلاق طويل الأمد لمضيق هرمز قد يؤدي إلى ضغوط تضخمية أكبر على الصين، مما قد يدفع بكين إلى اللجوء إلى مزيد من تدابير التحفيز الاقتصادي. وقد أعلنت الحكومة الصينية بالفعل عن حزمة إجراءات لدعم القطاع الصناعي، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة وتقديم تسهيلات ائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة.

في سياق متصل، تشير التقارير إلى أن القيادة المركزية الأمريكية عطلت سفينة ترفع علم جامبيا حاولت الإبحار نحو إيران في خليج عمان، في خطوة تهدف إلى تشديد الحصار البحري على طهران. كما أعلن التلفزيون الإيراني عن مذكرة تفاهم أمريكية تمنح إيران صلاحية حصرية لتحديد طبيعة السفن العابرة لمضيق هرمز، وهو ما قد يزيد من تعقيد الأوضاع في المنطقة.

هذه التطورات، إلى جانب الدعم الذي أبداه تركي آل الشيخ للإعلامي نادر نور بعد شكواه من التهميش، تظهر حالة من التشتت في الأخبار العالمية. باختصار، يبدو أن الاقتصاد الصيني يسير على حبل مشدود بين الحفاظ على النمو واحتواء تأثيرات الأزمات الخارجية. ومع بقاء مؤشر مديري المشتريات في المنطقة الحيوية، يترقب المراقبون تحركات الحكومة الصينية المقبلة لتعزيز النشاط الصناعي ومواجهة التحديات الناشئة عن الحرب في إيران واضطرابات الطاقة العالمية





Shorouk_News / 🏆 13. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الصين النشاط الصناعي مؤشر مديري المشتريات حرب إيران مضيق هرمز

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

بعد عيد الفطر.. الفئات المسموح لها حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026يترقب الشباب موعد طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2026 الجديدة بعد عيد الفطر المبارك ، حيث تستعد وزارة الإسكان لطرح وحدات سكنية جديدة تصل إلى ٥٠ الف وحدة

Read more »

العمل: ضوابط لتشغيل الأطفال وحظر عملهم في المهن الخطرةأصدر حسن رداد، وزير العمل، القرار الوزاري رقم 50 لسنة 2026 بشأن تنظيم قواعد تشغيل وتدريب الأطفال وحظر عملهم في المهن الخطرة...

Read more »

وزير العمل يصدر قرارًا وزاريًا بشأن حماية الأطفال وتنظيم عملهمأصدر وزير العمل القرار رقم 50 لسنة 2026 لتنظيم عمل الأطفال، وحظر عملهم في المهن الخطرة، بهدف حماية حقوقهم وتعزيز الحماية القانونية لهم.

Read more »

ضوابط صارمة.. ما هي الفئات المستبعدة من الإسكان الاجتماعي 2026؟يترقب عدد كبير من المواطنين، موعد طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2026 الجديدة، حيث تستعد وزارة الإسكان لطرح وحدات سكنية جديدة تصل إلى ٥٠ ألف وحدة

Read more »

يوسف رمضان يتوج بذهبية 50 متر فراشة في البطولة الأفريقية للسباحةتوج السباح المصري يوسف رمضان بالميدالية الذهبية في سباق 50 متر فراشة عمومي، ضمن منافسات النسخة الـ17 من البطولة الأفريقية للسباحة 2026 &171;الرياضات المائية&1

Read more »

أسعار سبائك الذهب BTC اليوم الأربعاء 13-5-2026 في مصرشهدت أسعار سبائك الذهب BTC اليوم الأربعاء 13 مايو 2026 تحديثات جديدة داخل الصاغة المصرية، إذ سجلت سبيكة الذهب وزن 50 جرامًا نحو 403 آلاف و175 جنيهًا.

Read more »