استقرار سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء

شهدت البنوك المصرية استقرارًا في سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 3 يونيو 2026، مع تباين طفيف بين البنوك، مما يعكس توازن السوق.

شهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري حالة من ال استقرار الملحوظ في تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 3 يونيو 2026، وذلك في جميع البنوك العاملة في السوق المصرية.

يأتي هذا الاستقرار في إطار السياسات النقدية التي تتبعها البنوك المصرية بهدف الحفاظ على توازن العملات الأجنبية أمام الجنيه، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية. وقد تراوحت أسعار الريال السعودي بين 13.68 جنيه للشراء و13.87 جنيه للبيع، مما يعكس ثقة السوق في استقرار العملتين. وتتباين أسعار الريال السعودي بشكل طفيف بين البنوك المصرية، حيث سجل في البنك الأهلي المصري 13.77 جنيه للشراء و13.84 جنيه للبيع، وهو أعلى سعر للشراء بين البنوك الكبرى.

في المقابل، سجل البنك العربي الأفريقي أقل سعر للشراء عند 13.68 جنيه، وأعلى سعر للبيع عند 13.87 جنيه، مما يمنح العملاء فرصة اختيار الأنسب لاحتياجاتهم. أما بنك الإسكندرية فقدم سعر شراء 13.74 جنيه وبيع 13.84 جنيه، بينما سجل بنك مصر 13.77 جنيه للشراء و13.84 جنيه للبيع، مما يدل على تنافسية الأسعار بين المؤسسات المالية.

ويعود استقرار سعر الريال السعودي إلى عدة عوامل، أبرزها تحسن العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية، وزيادة تدفقات الاستثمارات الخليجية إلى مصر، فضلاً عن جهود البنك المركزي المصري في إدارة الطلب على العملات الأجنبية. ومن المتوقع أن يستمر هذا الاستقرار خلال الفترة المقبلة، مع احتمالية تحركات طفيفة بناءً على مؤشرات الاقتصاد الكلي والعرض والطلب في السوق. ويُنصح المواطنون والمستثمرون بمتابعة تحديثات الأسعار يومياً لاتخاذ القرارات المالية المناسبة.

وفي هذا السياق، تقدم البنوك المصرية خدمات متنوعة لتحويل الأموال وشراء العملات، مع تسهيلات إضافية للعملاء من السعوديين والمصريين العاملين في المملكة





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