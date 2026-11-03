استقرار سعر اليورو أمام الجنيه المصري بنهاية تعاملات 3 نوفمبر 2026

تشهد أسعار صرف اليورو مقابل الجنيه المصري استقرارا ملحوظا في التعاملات المصرفية المصرية، حيث تراوحت أسعار الشراء والبيع بين البنوك الكبرى في تاريخ 3 نوفمبر 2026 دون تقلبات حادة.

استقر سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري بشكل دقيق خلال تعاملات جلسة يوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026، وسط تباين طفيف ومضبوط في مستويات الشراء والبيع المعروضة من قبل شبكة البنوك العاملة في السوق المصرفية المحلية. وقد جاء هذا الثبات في الأسعار نتيجة لسيولة عالية في السوق وعدم وجود صدمات مفاجئة تؤثر على قيمة العملة الأوروبية، مما منح المستثمرين والتجار صورة واضحة لقيمة الصرف في بداية الأسبوع.

تفاصيل أسعار اليورو في البنوك الرئيسية

قدم البنك الأهلي المصري، بوصفه أحد أضخم المؤسسات المالية في البلاد، سعر شراء لليرة الأوروبية بقيمة 62.08 جنيه مصري، بينما حدد سعر البيع عند 62.62 جنيه، مما يعكس استقرارا شديدا في التسعير مقارنة بالأيام السابقة. وبالنسبة لبنك مصر، الذي يلعب دورا محوريا في النظام المالي المصري، فقد حافظ على نفس الأسعار تماماً، بواقع 62.08 جنيه للشراء و62.62 جنيه للبيع، مما يثبت التزام المؤسسة بسياسة أسعار موحدة.

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في سياق متصل، سجل بنك الإسكندرية سعر شراء بنسبة 62.06 جنيه مصري، وسعر بيع يبلغ 62.61 جنيه، ليظل الفارق بين السعرين ضئيلاً جداً. بينما جاء البنك التجاري الدولي قريبا من هذه المستويات، بفارق جنيه واحد فقط في سعر الشراء حيث سجل 62.03 جنيه، وسعر بيع عند 62.59 جنيه، مشيرا إلى تنافسية عالية بين البنوك الكبيرة.

كما أظهر بنك قناة السويس استقرارا في التسعير، حيث باع اليورو بسعر 62.62 جنيه واشتراه بسعر 62.07 جنيه. ولم يختلف عنهما بنك كريدي أجريكول الذي عرض الشراء عند 62.08 جنيه والبيع عند 62.62 جنيه، وكذلك البنك العربي الأفريقي الدولي والبنك الأهلي، اللذين اتفقا على نفس المعدلات، مما يشير إلى تكتل سعرى واضح في القطاع المصرفي الحكومي.

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تباين التسعير في البنوك التجارية والمصرفية

سجل بنك QNB مصر رقما قياسيا نسبيا في سعر البيع المنخفض مقارنة بغيره، حيث حدد سعر الشراء عند 62.03 جنيه وسعر البيع عند 62.51 جنيه، مما قد يجعله خيارا جذابا لبعض المتعاملين الذين يبحثون عن فروق سعرية دقيقة. وفي الجهة المقابلة، برز مصرف أبوظبي الإسلامي بأعلى أسعار في القائمة، حيث باع اليورو بسعر 62.92 جنيه واشترى بسعر 62.37 جنيه، مما يعكس هوامش ربح أوسع للمصرف.

كما قدم بنك فيصل الإسلامي سعر شراء عند 62.02 جنيه وسعر بيع عند 62.56 جنيه، متبعا بذلك نهجا حذرا في تحديد الأسعار. وفي حينه، جاءت بيانات بنك HSBC مريحة للمتداولين، حيث سجل سعر الشراء 62.01 جنيه وهو الأدنى في سعر الشراء بين البنوك المذكورة، وسعر البيع 62.31 جنيه، مما يظهر مرونة في السياسة السعرية للمؤسسة الدولية.

وبالنسبة للبنك المصري الخليجي، فقد سجل سعر بيع مرتفع نسبيا عند 62.63 جنيه، مع شراء عند 62.07 جنيه. كما سجل بنك التعمير والإسكان وشيكات سعر شراء عند 62.05 جنيه وبيع عند 62.60 جنيه، مما يؤكد أن الفجوة بين أقل سعر شراء وأعلى سعر بيع تظل محدودة، مما يدعم استقرار السوق النقدي.

تحليل تأثير الثبات على حركة السوق

يعكس هذا الثبات في الأسعار مدى نضج السوق المصرفي المصري وقدرته على امتصاص التقلبات اليومية، حيث تحركت الأسعار ضمن نطاق ضيق جداً بين البنوك المختلفة. وتوضح البيانات أن الفروق في أسعار الشراء لا تتجاوز جنيها واحداً أو اثنين بين البنوك الكبرى، مما يقلل من فرص المضاربة غير المحسوبة ويوفر بيئة مستقرة للمستوردين والمصدرين على حد سواء.

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كما يشير تباين الأسعار الطفيف إلى أن البنوك تتنافس على جذب السيولة من خلال تقديم أسعار تنافسية، دون الدخول في حروب أسعار قد تؤثر على استقرار العملة الوطنية. وقد ساهم هذا الانضباط في الأسعار في تعزيز ثقة المتعاملين في السوق، حيث أصبح بإمكانهم التنبؤ بدقة بقيمة العملات الأجنبية التي يحتفظون بها أو يتداولون بها في الأجل القصير.

تستمر البنوك في متابعة المؤشرات الاقتصادية المحلية والدولية بدقة، لتحديد مستويات التسعير التي تتماشى مع سياسات البنك المركزي المصري واستقرار سعر الصرف العام. وبهذا الشكل، يظل سعر اليورو أمام الجنيه المصري محكوماً بعوامل أساسية قوية، مما يضمن بقاء الأسعار ضمن الأطر المعتادة التي اعتاد عليها المتعاملون في السوق المصرية.