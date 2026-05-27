استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري في أول أيام عيد الأضحى

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري في أول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث سجل في البنك الأهلي المصري 52.25 جنيه للشراء و52.35 جنيه للبيع، بعد انخفاض تجاوز 80 قرشاً خلال اليومين السابقين.

ويأتي هذا الاستقرار بعد تراجع حاد في قيمة الدولار خلال اليومين الماضيين، حيث هبط سعره بنحو 80 قرشًا يومي الأحد والاثنين. ويرجع المحللون هذا التراجع إلى تحسن ملحوظ في تدفقات النقد الأجنبي إلى البلاد، خاصة من تحويلات المصريين بالخارج وعائدات السياحة، بالإضافة إلى انخفاض الطلب على الدولار في فترة الأعياد. وتشير البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري إلى أن الاحتياطي النقدي الأجنبي قد ارتفع خلال الشهر الماضي، مما يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

ويُتوقع أن يستمر هذا الاستقرار خلال الأيام المقبلة، خاصة مع بدء موسم السياحة الصيفي وزيادة الاستثمارات الأجنبية. وفي جولة لأسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم، سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 52.29 جنيه للشراء و52.39 جنيه للبيع، بينما بلغ في بنك الشركة المصرفية 52.28 جنيه للشراء و52.38 جنيه للبيع. وفي بنك التعمير والإسكان، وصل السعر إلى 52.27 جنيه للشراء و52.37 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي الكويتي 52.25 جنيه للشراء و52.35 جنيه للبيع.

أما بنك كريدي أجريكول فقد سجل 52.23 جنيه للشراء و52.33 جنيه للبيع، وكذلك المصرف العربي وبنك نكست وبنك مصر والبنك المصري الخليجي وبنك التنمية الصناعية وميد بنك وبنك قناة السويس. وسجل المصرف المتحد والبنك المصري العربي والبنك العربي الافريقي نفس السعر 52.23 جنيه للشراء و52.33 جنيه للبيع.

وقدمت بعض البنوك أسعارًا أقل، مثل بنك البركة وبنك بيت التمويل الكويتي وبنك أبوظبي الأول حيث بلغ السعر 52.20 جنيه للشراء و52.30 جنيه للبيع، بينما سجل بنك أبوظبي التجاري وبنك اتش اس بي سي 52.18 جنيه للشراء و52.28 جنيه للبيع. وفي بنك فيصل وبنك الكويت الوطني بلغ السعر 52.15 جنيه للشراء و52.25 جنيه للبيع، وأخيرًا سجل بنك الإسكندرية وبنك الامارات دبي 52.13 جنيه للشراء و52.23 جنيه للبيع.

ويُعزى هذا الانخفاض والاستقرار اللاحق في سعر الدولار إلى عدة عوامل اقتصادية، أبرزها السياسة النقدية الحكيمة التي ينتهجها البنك المركزي المصري، والتي تهدف إلى تحقيق توازن في سوق الصرف الأجنبي. كما أن توجه الحكومة المصرية نحو تشجيع الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة قد أسهم في زيادة المعروض من الدولار. بالإضافة إلى ذلك، فإن تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، مثل تراجع معدلات التضخم ونمو الناتج المحلي الإجمالي، يعزز من قوة الجنيه المصري.

ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه الإيجابي خلال الفترة المقبلة، خاصة مع بدء تنفيذ مشروعات قومية كبرى تزيد من تدفقات النقد الأجنبي. ويُنصح المواطنون والمستثمرون بمتابعة أسعار الصرف بشكل دوري للاستفادة من التقلبات السعرية. وتجدر الإشارة إلى أن أسعار الدولار في البنوك قد تختلف قليلاً حسب كل بنك وموقعه، حيث تعكس هذه الأسعار الطلب والعرض في السوق المصرفي المصري





