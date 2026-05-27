استقرار سعر الدولار اليوم أول أيام عيد الأضحى بعد هبوط 80 قرشاً

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء أول أيام عيد الأضحى، بعد أن هبط بنحو 80 قرشاً خلال اليومين الماضيين. وسجل أعلى سعر للدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 52.29 جنيه للشراء و52.39 جنيه للبيع.

ويرى محللون أن هذا الهبوط جاء نتيجة لتحسن المعروض من الدولار في البنوك بفضل تدفقات تحويلات المصريين بالخارج وعائدات السياحة خلال موسم العيد. وتشير التوقعات إلى أن السوق قد تشهد مزيداً من الاستقرار خلال الأيام المقبلة، مع استمرار الجهود الحكومية لتعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي. ويعد مصرف أبوظبي الإسلامي الأعلى سعراً لصرف الدولار اليوم، حيث سجل 52.29 جنيه للشراء و52.39 جنيه للبيع، يليه بنك الشركة المصرفية عند 52.28 جنيه للشراء و52.38 جنيه للبيع.

كما سجل بنك التعمير والإسكان 52.27 جنيه للشراء و52.37 جنيه للبيع، في حين تراوحت أسعار الدولار في البنوك الأخرى بين 52.13 و52.25 جنيه للشراء. ومن أبرز البنوك التي شهدت أسعاراً متقاربة: البنك الأهلي الكويتي والبنك الأهلي المصري عند 52.25 جنيه للشراء، وبنك كريدي أجريكول والمصرف العربي وبنك نكست وبنك مصر عند 52.23 جنيه للشراء. أما أقل الأسعار فجاءت في بنك الإسكندرية وبنك الإمارات دبي عند 52.13 جنيه للشراء.

ويأتي هذا الاستقرار في إطار حركة السوق المصرفية خلال عيد الأضحى، حيث تشهد البنوك إقبالاً محدوداً على شراء وبيع العملات بسبب العطلة الرسمية. ومن المتوقع أن تستمر الأسعار عند هذه المستويات مع عودة النشاط الطبيعي بعد العيد. ويذكر أن سعر الدولار في البنوك المصرية قد شهد تراجعاً ملحوظاً في الأسبوعين الماضيين، ما يعكس تحسن أداء الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية.

ويبقى على المواطنين متابعة أسعار الصرف عبر المواقع الرسمية للبنوك أو من خلال الخدمات المصرفية الإلكترونية للحصول على أفضل الأسعار عند التحويل أو الشراء





