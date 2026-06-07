استقرار سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية يوم 7 يونيو 2026

سجل سعر الدولار اليوم استقرارًا ملحوظًا مع متوسط 51.75 جنيه للشراء و51.89 جنيه للبيع، مع أقل وأسعار متميزة في بنوك متعددة وأعلى سعر في مصرف أبوظبي الإسلامي.

استمرّت أسواق الصرف في مصر على استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه خلال أولى تعاملات اليوم الأحد 7 يونيو 2026، بعد أن عادت البنوك إلى العمل عقب عطلة نهاية الأسبوع.

كان متوسط سعر الدولار في البنك المركزي عند 51.75 جنيه للشراء و51.89 جنيه للبيع، وهو ما يعكس توازنًا نسبيًا بين العرض والطلب في ظل عدم وجود ضغوط خارجية ملحوظة. وقد أظهرت البيانات المجمعة من جميع البنوك المحلية أن ​​السعر لم يتجاوز حدود القناة المتوسطة، محافظًا على استقرارٍ نسبيٍ منذ بداية الأسبوع. وبالنظر إلى أدق التفاصيل، سجل بنك الإمارات دبي الوطني أقل سعر للدولار في الجلسة، حيث بلغ 51.67 جنيه للشراء و51.77 جنيه للبيع.

وتبعه البنك التجاري الدولي (CIB) في الإسكندرية بسعر 51.72 جنيه للشراء و51.82 جنيه للبيع، ثم مجموعة من البنوك مثل البركة، أبوظبي التجاري، بيت التمويل الكويتي، كريدي أجريكول، والكويت الوطني التي قدمت سعرًا موحدًا 51.75 جنيه للشراء و51.85 جنيه للبيع. أما أغلب البنوك الأخرى فقد بقي سعرها في نطاق 51.77 جنيه للشراء و51.87 جنيه للبيع، وهو ما يُظهر توافقًا واسعًا بين المؤسسات المالية حول السعر المرجعي.

من جانب آخر، سجل أعلى سعر للدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، حيث وصل إلى 51.92 جنيه للشراء و52.02 جنيه للبيع، يليه مصرف أبوظبي الأول، وسايب، وقناة السويس الذين قدموا سعرًا يقارب 51.82 جنيه للشراء و51.92 جنيه للبيع. وتُظهر هذه الفروقات الطفيفة بين أعلى وأدنى الأسعار أن السوق المصرية تتسم بالسيولة الكافية وأن البنوك تحتفظ بهامش ربح معقول دون أن تتسبب في تقلبات حادة قد تؤثر على المستهلكين أو الشركات.

في المجمل، يمكن القول إن استقرار سعر الدولار اليوم يعكس نجاح السياسات النقدية التي اتبعها البنك المركزي في تعويض الفجوة بين العرض المحلي والطلب، مع الحفاظ على قدرة البنوك على تقديم أسعار متوازنة تلبي توقعات المستثمرين وتُسهم في استقرار الاقتصاد الوطني. من المتوقع أن تستمر هذه الحركة الثابتة على الأقل خلال الفترة القريبة، خاصةً مع عدم وجود مستجدات سياسية أو اقتصادية قد تفرض ضغوطًا جديدة على الجنيه.

كما أن البنك المركزي يراقب عن كثب أي تغيرات في تدفقات العملات الأجنبية، مستعدًا لتفعيل أدواته الوقائية في حال ظهور أي توترات غير متوقعة. وعلى المستثمرين والشركات مراقبة مستجدات السوق بصورة دورية لضمان اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة تتماشى مع استقرار سعر الصرف الحالي





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