استقرار سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية يوم 8 نوفمبر 2026

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنوك الحكومية والخاصة خلال تعاملات يوم الأحد 8 نوفمبر 2026 دون تغييرات جوهرية في معدلات الشراء والبيع.

استقر سعر صرف العملة الأمريكية بشكل ملحوظ مقابل الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات يوم الأحد المصادف 8 نوفمبر 2026، وسط غياب عن التقلبات الحادة التي قد تشهدها الأسواق في أوقات أخرى. حافظت البنوك الحكومية والخاصة على أسعار ثابتة للشراء والبيع، مما عكس حالة من الهدوء النسبي والسكون التي سادت سوق الصرف الأجنبي في البلاد.

ثبات أسعار الدولار في البنك المركزي

احتفظ البنك المركزي المصري بنفس المستويات السعرية التي تم تسجيلها سابقاً، حيث حدد سعر الدولار الأمريكي عند 53.87 جنيه للشراء، وفي المقابل سجل سعر الصرف عند 54.01 جنيه للبيع. هذه الأرقام الدقيقة تعكس ثباتاً في السياسة النقدية الحالية وتؤشر إلى عدم وجود ضغوط كبيرة على السيولة النقدية في السوق المحلية خلال هذه الفترة الزمنية المحددة.

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أسعار البيع تتراوح بين البنوك

تباينت أسعار البيع بشكل طفيف جداً بين مختلف المصارف العاملة في السوق المصرية، حيث تراوحت المعدلات بين 53.97 جنيه و54 جنيهاً للدولار الواحد. هذا التفاوت البسيط يعكس التنافس الطبيعي بين البنوك المختلفة لتقديم أفضل الخدمات للعملاء، مع الحفاظ على هامش ربح ضيق لا يؤثر بشكل كبير على متعاملين السوق.

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بنك قناة السويس يقدم أعلى سعر شراء

تصدر بنك قناة السويس قائمة البنوك من حيث سعر الشراء، حيث سجل 53.90 جنيه للدولار الواحد، متفوقاً بذلك على منافسيه في السوق المحلية. في المقابل، حدد البنك سعر البيع عند 54 جنيهاً، مما يجعله الخيار المفضل لمن يرغبون في بيع العملة الأمريكية مقابل الجنيه في ظل هذه النسب المحددة.

ثبات الأسعار في البنوك الكبرى

أظهرت بيانات التعاملات الصباحية أن بنك مصر والبنك العقاري المصري العربي والبنك الأهلي المصري وبنك SAIB حافظوا جميعاً على سعر شراء قدره 53.87 جنيه، مع تحديد سعر البيع عند 53.97 جنيه. هذا التوافق في الأسعار بين كبرى المؤسسات المالية يوضح استراتيجية موحدة للإدارة النقدية والتعامل مع تقلبات السوق في تاريخ 8 نوفمبر 2026.