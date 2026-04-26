استمرار توسع حريق غابات "هاي واي 82" في جورجيا الأمريكية مع تحذيرات من أوامر إخلاء

تستمر حرائق الغابات في جنوب شرق جورجيا الأمريكية في التوسع، حيث تجاوز حريق "هاي واي 82" مساحة 80 كيلومترًا مربعًا، مما يهدد المئات من المنازل ويزيد من مخاطر الإخلاء. وقال مسؤولون إن الحريق لا يزال غير تحت السيطرة بنسبة 7%، مع تحذيرات من اشتداد الرياح وتفاقم الوضع.

أعلن مسؤولون اليوم الأحد عن استمرار توسع أحد حرائق الغابات الكبيرة في جنوب شرق ولاية جورجيا الأمريكية ، حيث تجاوز الحريق مساحة 31 ميلًا مربعًا (نحو 80 كيلومترًا مربعًا).

وقد دمر الحريق المعروف باسم "هاي واي 82" منذ انطلاقه في 20 أبريل الماضي ما لا يقل عن 87 منزلًا، ولم تتجاوز نسبة احتوائه حتى الآن 7%. يقع الطريق الذي يحمل نفس الاسم في مقاطعة برانتلي، على بعد حوالي 35 ميلًا (56.3 كيلومترًا) شمال الحدود مع ولاية فلوريدا. وذكر مدير مقاطعة برانتلي، جوي كايسون، في منشور على فيسبوك اليوم الأحد أن الحريق تضاعف حجمه تقريبًا خلال الليلة الماضية، مشيرًا إلى أنه حريق ديناميكي سيتأثر بشدة بالرياح.

وأضاف كايسون أن هناك احتمالية إصدار أوامر إخلاء خلال اليوم، داعيًا السكان إلى الالتزام بها، حيث قال: "كان لدينا أشخاص لم يغادروا وكادوا يُحاصرون بالنيران. قد يكون هذا يوما خطيرًا آخر مع اشتداد الرياح لاحقًا". من جانب آخر، أكدت السلطات المحلية أن جهود مكافحة الحريق مستمرة، مع وجود فرق متخصصة تعمل على الأرض، بالإضافة إلى استخدام الطائرات المروحية لمكافحة الحريق من الجو. كما حثت السلطات السكان على متابعة التحديثات الرسمية والتقيد بالإرشادات الصادرة، خاصة فيما يتعلق بإخلاء المناطق المعرضة للخطر.

وتأتي هذه التحديثات في وقت تتعرض فيه المنطقة لظروف جوية غير مستقرة، مما يزيد من مخاطر انتشار الحريق





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

لاعبة الأهلي: التتويج بكأس السلة خطوة نحو حصد كل الألقابثريا محمد، لاعبة الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي، عبرت عن سعادتها بالتتويج بلقب كأس مصر بعد الفوز على سبورتنج في المباراة التي أقيمت مساء اليوم، بنتيجة 82-80.

Read more »

لمواجهة الضرورات.. قانون العمل يجيز فرض ساعات عمل إضافيةأجاز قانون العمل، أن يفرض ساعات عمل إضافية حال الضرورة غير العادية، ونصت المادة (85) على أن لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة بالمواد (80 ، 81 ، 82 ، 83 ، 84) من هذا القانون،

Read more »

أنا بتاع الخطوط الحمراء.. خالد يوسف يقيم أعماله الفنيةقيّم المخرج خالد يوسف، أعماله الفنية إذ قرر منح فيلم كف القمر نسبة 90%، وهي فوضى 85%، وكلمني شكرًا 82%، ودكان شحاتة 80%.

Read more »

بورصة الدواجن اليوم الجمعة.. أسعار الفراخ البيضاء تتراجع بالأسواقتراجعت أسعار الدواجن في مصر اليوم الجمعة بحوالي جنيهين فقط، لتسجل الفراخ البيضاء 80 جنيها مقابل 82 جنيها للكيلو تسلم أرض المزرعة .

Read more »

شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: 82% من مستشفيات غزة خارج الخدمة والنقص الدوائي يصل 80%قال أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، إن 82% من مستشفيات قطاع غزة خرجت عن الخدمة

Read more »

توتنهام يفوز على وولفرهامبتون ويهبط الأخير إلى التشامبيون شيبحقق توتنهام هوتسبير فوزًا مهمًا على وولفرهامبتون بنتيجة 1-0 في الدوري الإنجليزي، مما أدى إلى هبوط وولفرهامبتون إلى التشامبيون شيب. هدف الفوز لتوتنهام سجله جوان بالينيا في الدقيقة 82. الفوز رفع رصيد توتنهام إلى 34 نقطة ولكنه لا يزال في منطقة الخطر.

Read more »