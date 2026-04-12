استقرار نسبي في أسعار الذهب بمصر مع بداية تعاملات الأحد

شهدت أسعار الذهب في محلات الصاغة ال مصر ية استقرارًا نسبيًا في بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 12-4-2026، وذلك بعد سلسلة من التقلبات التي شهدتها الأسعار خلال الفترة الأخيرة. وقد سجلت الأعيرة المختلفة تباينًا طفيفًا في أسعار البيع والشراء، مما يعكس حالة الترقب والحذر التي تسيطر على السوق في ظل التغيرات ال اقتصاد ية والجيوسياسية العالمية.

يعكس هذا الاستقرار النسبي أيضًا تأثير حركة الطلب والعرض المحلية، بالإضافة إلى أسعار الأوقية العالمية التي تعتبر العامل الرئيسي في تحديد أسعار الذهب في السوق المحلي. استمرت محلات الصاغة في عرض المشغولات الذهبية بأسعار مستقرة، مما يشير إلى ثبات نسبي في أسعار المصنعية والدمغة، التي تشكل جزءًا من التكلفة النهائية للمنتجات الذهبية. هذا الثبات يعطي بعض الطمأنينة للمستهلكين، خاصة مع توقعات باستمرار تقلبات الأسعار في المستقبل القريب.<\/p>

شهد عيار 21 الأكثر انتشارًا انخفاضًا طفيفًا، حيث سجل سعر الشراء 7170 جنيهًا، وسعر البيع 7120 جنيهًا. بينما استقر سعر عيار 18 الأكثر انتشارًا عند 6164 جنيهًا للشراء و 6102 جنيهًا للبيع. أما عيار 24، الأعلى قيمة، فسجل سعر الشراء 8194 جنيهًا وسعر البيع 8137 جنيهًا. ووصل سعر عيار 22 إلى 7511 جنيهًا للشراء و 7459 جنيهًا للبيع. وتجدر الإشارة إلى أن سعر الجنيه الذهب سجل 57.36 ألف جنيه للشراء و 56.96 ألف جنيه للبيع. أما على صعيد الأسعار العالمية، فقد بلغ سعر أوقية الذهب 4750 دولارًا للشراء و 4748 دولارًا للبيع.<\/p>

هذه التغيرات الطفيفة في الأسعار تعكس التوازن الدقيق بين قوى العرض والطلب في السوق المحلية، بالإضافة إلى تأثير التغيرات العالمية على أسعار الذهب. يذكر أن أسعار الذهب في السوق المصرية تتأثر بشكل مباشر بأسعار الأوقية العالمية، بالإضافة إلى عوامل أخرى مثل سعر صرف الدولار وحالة الاقتصاد المحلي.<\/p>

يتوقع الخبراء استمرار حالة التذبذب في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، مع ترقب المستثمرين لأي تطورات جديدة في أسواق الطاقة والسياسات النقدية العالمية. يعتبر الذهب ملاذًا آمنًا في أوقات عدم اليقين الاقتصادي، مما يزيد من الإقبال عليه كأداة ادخار واستثمار. تؤثر هذه العوامل مجتمعة على تحركات أسعار الذهب في السوق المحلية، حيث يتباين الطلب والعرض بناءً على التوقعات الاقتصادية والمخاطر الجيوسياسية.<\/p>

ينصح المستثمرون دائمًا بمتابعة التطورات الاقتصادية عن كثب قبل اتخاذ قرارات الشراء أو البيع، مع الأخذ في الاعتبار تقلبات الأسعار المحتملة. بالإضافة إلى ذلك، يجب على المستهلكين مقارنة الأسعار بين محلات الصاغة المختلفة للحصول على أفضل العروض، مع الانتباه إلى قيمة المصنعية والدمغة التي تختلف من محل لآخر. يظل الذهب معدنًا ذا قيمة تاريخية واقتصادية كبيرة، مما يجعله خيارًا جذابًا للاستثمار على المدى الطويل على الرغم من التقلبات قصيرة الأجل.<\/p>





