استقرار سعر الدولار أمام الجنيه في ثالث أيام عيد الأضحى

يستمر استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري لليوم الرابع على التوالي، وذلك في مستهل تعاملات مساء اليوم الجمعة الموافق 29 مايو 2026، والذي يتوافق مع ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.

وقد ثبت سعر الدولار منذ آخر يوم عمل في البنوك مساء الإثنين الماضي وحتى اليوم الجمعة دون أي تغيير، وذلك وفقاً لتعليمات البنك المركزي المصري التي عطلت العمل في جميع البنوك المصرية اعتباراً من مساء الإثنين الماضي وحتى الإثنين من الأسبوع التالي، نظراً لإجازة عيد الأضحى المبارك ووقفة عرفات. خلال أيام الإجازة، غابت التداولات على الدولار والعملات الأخرى في مواجهة الجنيه، مما أدى إلى استقرار الأسعار عند مستوياتها السابقة.

بلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري حوالي 52.21 جنيهاً للشراء و52.35 جنيهاً للبيع. وسجل أقل سعر للدولار عند 52.13 جنيهاً للشراء و52.23 جنيهاً للبيع في كل من بنك الإمارات دبي الوطني وبنك الإسكندرية، بينما جاء ثاني أقل سعر عند 52.15 جنيهاً للشراء و52.25 جنيهاً للبيع في بنكي الكويت الوطني وفيصل الإسلامي. وبلغ سعر الدولار في بنوك التجاري الدولي CIB وأبوظبي التجاري وHSBC نحو 52.18 جنيهاً للشراء و52.28 جنيهاً للبيع.

وفي بنوك أبوظبي الأول وبيت التمويل الكويتي والبركة، وصل السعر إلى 52.2 جنيهاً للشراء و52.3 جنيهاً للبيع. أما في غالبية البنوك المصرية مثل بنك قناة السويس والمصرف المحد والعقاري المصري وميد بنك والمصري الخليجي ونكست وبنك مصر والأهلي المصري والعربي الأفريقي الدولي والمصرف العربي الدولي وكريدي أجريكول، فقد بلغ متوسط السعر 52.23 جنيهاً للشراء و52.33 جنيهاً للبيع.

على الجانب الآخر، سجل أعلى سعر للدولار عند 52.29 جنيهاً للشراء و52.39 جنيهاً للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي، يليه بنك سايب وبنك التعمير والإسكان عند 52.28 جنيهاً للشراء و52.38 جنيهاً للبيع. وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي نحو 52.27 جنيهاً للشراء و52.37 جنيهاً للبيع. ويعكس هذا الاستقرار تأثر السوق بالعطلة الرسمية وقلة المعروض من العملة الصعبة، مع توقعات بعودة النشاط تدريجياً بعد انتهاء الإجازة الأسبوع المقبل.

يُذكر أن البنك المركزي المصري يتابع عن كثب تحركات سوق الصرف لضمان استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق من النقد الأجنبي





