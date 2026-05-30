استقرار سعر الدولار أمام الجنيه في عيد الأضحى مع ارتفاع ودائع البنوك إلى 15.9 تريليون جنيه

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري خلال عطلة عيد الأضحى، مع تسجيل أقل سعر 52.13 جنيه للشراء. كما ارتفعت ودائع البنوك إلى 15.9 تريليون جنيه في ديسمبر.

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري استقراراً ملحوظاً في مستهل تعاملات اليوم السبت الموافق 30 مايو 2026، بالتزامن مع رابع أيام عيد الأضحى المبارك.

وجاء هذا الاستقرار بعد تعطل العمل في البنوك المصرية بقرار من البنك المركزي المصري، الذي منح إجازة رسمية لجميع العاملين في الجهاز المصرفي لمدة سبعة أيام متصلة بدأت من الثلاثاء الماضي وحتى الإثنين المقبل. ونتيجة لذلك، لم يطرأ أي تغيير على أسعار الصرف منذ آخر يوم عمل قبل العطلة، مما يعكس حالة من الثبات النسبي في السوق الرسمي.

ويُعزى هذا الاستقرار إلى السياسات النقدية الحذرة التي يتبعها البنك المركزي، والتي تهدف إلى الحفاظ على توازن السوق ومنع التقلبات الحادة، فضلاً عن تدفقات النقد الأجنبي من مصادر متنوعة التي ساهمت في دعم العملة المحلية. على مستوى البنوك، سجل أقل سعر للدولار 52.13 جنيهاً للشراء و52.23 جنيهاً للبيع في كل من بنكي الإسكندرية والإمارات دبي الوطني. وجاء ثاني أقل سعر عند 52.15 جنيهاً للشراء و52.25 جنيهاً للبيع في بنكي الكويت الوطني وفيصل الإسلامي.

وفي البنوك الكبرى مثل التجاري الدولي CIB وأبوظبي التجاري وHSBC، بلغ السعر 52.18 جنيهاً للشراء و52.28 جنيهاً للبيع. أما في معظم البنوك الأخرى كالبركة وبيت التمويل الكويتي والعربي الأفريقي وأبوظبي الأول والمصرف المتحد والعقاري المصري العربي وميد بنك والتنمية الصناعية والمصري الخليجي ومصر ونكست والأهلي المصري والمصرف العربي الدولي وكريدي أجريكول، فقد استقر السعر عند مستويات متقاربة.

وفي المقابل، سجل أعلى سعر للدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 52.29 جنيهاً للشراء و52.39 جنيهاً للبيع، يليه بنكا سايب والتعمير والإسكان عند 52.28 جنيهاً للشراء و52.38 جنيهاً للبيع. كما بلغ السعر في البنك الأهلي الكويتي 52.25 جنيهاً للشراء و52.35 جنيهاً للبيع. وسجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري 52.21 جنيهاً للشراء و52.35 جنيهاً للبيع.

في سياق متصل، كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع إجمالي ودائع البنوك إلى 15.9 تريليون جنيه في ديسمبر الماضي، مقابل 15.7 تريليون جنيه في نوفمبر السابق، و15.44 تريليون جنيه في أكتوبر من نفس العام. وتفصيلاً، ارتفعت الودائع الحكومية إلى 3.125 تريليون جنيه في ديسمبر، مقابل 3.1 تريليون جنيه في نوفمبر 2025، و3.001 تريليون جنيه في أكتوبر.

وتضمنت الودائع الحكومية بالعملة المحلية نحو 2.64 تريليون جنيه في ديسمبر، مقابل 2.613 تريليون جنيه في نوفمبر، و2.54 تريليون جنيه في أكتوبر. أما الودائع الحكومية بالعملة الأجنبية فسجلت 483.701 مليار جنيه في ديسمبر، مقابل 458.142 مليار جنيه في نوفمبر، و458.72 مليار جنيه في أكتوبر. وفيما يخص الودائع غير الحكومية، فقد بلغت 12.8 تريليون جنيه في ديسمبر، مقابل 12.62 تريليون جنيه في نوفمبر، و12.44 تريليون جنيه في أكتوبر.

وسجلت الودائع بالعملة المحلية 9.7 تريليون جنيه في ديسمبر، مقابل 9.5 تريليون جنيه في نوفمبر، و9.34 تريليون جنيه في أكتوبر. وتشير هذه الأرقام إلى نمو مستمر في قاعدة الودائع المصرفية، مما يعكس زيادة في الثقة بالقطاع المصرفي وتحسن في السيولة. ومن المتوقع أن تستمر هذه الاتجاهات الإيجابية في الفترة المقبلة، مدعومة بسياسات البنك المركزي واستقرار سعر الصرف





