استقرار سعر الدولار أمام الجنيه في ثاني أيام عيد الأضحي المبارك

استقر سعر الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات مساء اليوم الخميس 28-5-2026، والذي يتوافق مع ثاني أيام عيد الأضحي المبارك على مستوى السوق الرسمية.

استقر سعر الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات مساء اليوم الخميس 28-5-2026، والذي يتوافق مع ثاني أيام عيد الأضحي المبارك على مستوى السوق الرسمية. استمر سعر الدولار في الثبات منذ آخر يوم عمل في البنوك مساء الإثنين الماضي.

بلغ سعر الدولار 52.25 جنيه للشراء في البنوك المصرية، و52.39 جنيه أعلى سعر للبيع. كما استقر سعر الدولار عند 52.21 جنيه للشراء و52.35 جنيه للبيع في البنك المركزي. سجل سعر أقل دولار 52.13 جنيه للشراء و52.23 جنيه للبيع في بنكي الإمارات دبي الوطني و الإسكندرية. وصل ثاني أقل سعر دولار 52.15 جنيه للشراء و52.25 جنيه للبيع في بنكي الكويت الوطني و فيصل الاسلامي.

وبلغ سعر الدولار 52.18 جنيه للشراء و52.28 جنيه للبيع في بنوك التجاري الدولي CIB، أبوظبي التجاري، HSBC. وصل سعر الدولار أمام الجنيه 52.2 جنيه للشراء و52.3 جنيه للبيع في بنوك أبوظبي الأول، بيت التمويل الكويتي، البركة. بلغ متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك 52.23 جنيه للشراء و52.33 جنيه للبيع في بنوك قناة السويس، المصرف المحد، العقاري المصري، ميد بنك، المصري الخليجي، نكست، مصر، الأهلي المصري، العربي الافريقي الدولي، المصرف العربي الدولي، كريدي أجريكول.

سجل أعلي سعر دولار 52.29 جنيه للشراء و52.39 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي. وبلغ ثاني أعلي سعر دولار 52.28 جنيه للشراء و52.38 جنيه للبيع في بنك سايب و التعمير والاسكان. وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 52.27 جنيه للشراء و52.37 جنيه للبيع في البنك الأهلي الكويتي





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

سعر الدولار، الجنيه، البنوك، السوق الرسمية، عيد ال

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 28-2-2026يرصد موقع صدي البلد سعر الدولار في البنوك اليوم السبت 28-2-2026

Read more »

الدولار في السوق الرسمي يسجل 52.75 جنيهشهد سعر الدولار؛ استقرارًا منذ مساء الخميس الماضي وحتى صباح اليوم السبت الموافق 28-3-2026.

Read more »

أسعار الخضراوات والفاكهة في أسوان اليوم السبت 28-3-2026شهدت أسواق محافظة أسوان اليوم السبت 28-3-2026 استقرارًا نسبيًا في أسعار الخضراوات والفاكهة

Read more »

حالة الطقس في أسوان اليوم السبت 28-3-2026تشهد محافظة أسوان اليوم السبت 28-3-2026 طقساً معتدلاً ومستقراً، يتميز بأجواء هادئة

Read more »

سعر الدولار الأمريكي اليوم السبت 28 مارس 2026 في مصراستقر سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 28-3-2026 على مستوي السوق الرسمية.

Read more »

زاد 800 جنيه خلال 24 ساعة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآنشهدت أسعار الذهب في السوق قفزة ملحوظة خلال التعاملات المسائية اليوم السبت 28 مارس 2026،..

Read more »